Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa, yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Kritik mücadele öncesinde İngiliz ekibinin deneyimli futbolcusu Matty Cash, Bodymoor Heath Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Fenerbahçe'nin güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Cash, sarı-lacivertlilerin taraftar atmosferinden Mason Greenwood'un İngiltere'ye dönüşüne kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

'FENERBAHÇE HER ZAMAN BİZİ ZORLAYAN BİR TAKIM'

Fenerbahçe'nin Türkiye'deki taraftar desteğine dikkat çeken Matty Cash, "Fenerbahçe taraftarı çok ses çıkaran bir taraftar. Bunu Türkiye'ye gittiğimizde fark ettik. Zorlandık ama baş etmeyi başardık. Atmosfer iyi olunca maç daha iyi oluyor. Bizim amacımız maça odaklanmak. Fenerbahçe her zaman bizi zorlayan, lig içinde hep üstlerde yer almış bir takım. Yarın zor bir maç, zor bir test olacak. Kendi sahamızda daha iyi bir forma ulaşamaya çalıştığımız için önemli bir test içinde olacağımızı düşünüyorum." dedi.

GREENWOOD İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood hakkında da konuşan Cash, yıldız oyuncunun geçmişte Manchester United formasıyla gösterdiği performansa değindi.

Greenwood'un İngiltere'ye dönüşünde kendisini göstermek isteyeceğini savunan Cash, şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi birkaç sene önce Manchester United ve İngiltere için en iyi oyunculardandı. İngiltere'ye gelecek, kendini kanıtlamak isteyecektir."

'SEZONA BAŞLANGICIMIZ UMDUĞUMUZ KADAR İYİ DEĞİLDİ'

Aston Villa'nın sezona istediği başlangıcı yapamadığını kabul eden Matty Cash, kadroda yaşanan değişikliklerin takımın uyum sürecini etkilediğini ifade etti.

Deneyimli futbolcu, "Sezona başlangıcımız umduğumuz kadar iyi değildi ama birçok oyuncu ayrıldı ve yeni gelen oyuncular oldu. Bunlar zaman alan şeyler. Bahane yaratmıyoruz ama oyuncular birbirini tanıyor. Bütün takıma bakacak olursak bu değişiklikle bağların güçlenmesi zaman alacak. İyi bir kalitemiz var ve iyi bir yerde olacağımız yüzde 100. Umuyoruz daha iyiye doğru gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

'KENDİ SAHAMIZDA YİNE O SEVİYEYE DÖNMEK İSTİYORUZ'

Aston Villa'nın iç saha performansının önemine değinen Cash, geçen sezon Avrupa kupalarında evlerinde yakaladıkları yenilmezlik serisini hatırlattı.

Cash, Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendi sahamız çok önemli ve büyük bir fırsat. Geçen sene sahamızda Avrupa'da hiç kaybetmeden devam ettik. Yine o seviyeye dönmek istiyoruz. Kendi sahanızda baskın olabiliyorsanız deplasmanda da bunu yapabiliyorsunuz. Yarın da çok büyük bir maç olacak. Test olacak. Bizim koyduğumuz standardın yüksekliği de bu."



