Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesinin ardından annesi Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit anneleri onuruna düzenlenen iftar programında bir bakan aracılığıyla Erdoğan’a mektup ulaştırdığını belirten Minguzzi, bu mektubun kendisine ulaşıp ulaşmadığını sordu.

“EVLADIMIN KATİLLERİNDEN İKİ KİŞİ HALEN SERBEST”

Ayrıca oğlunun katillerinden iki kişinin hâlâ serbest olduğunu vurguladı.

Yasemin Minguzzi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanım, Şehit anneleri onuruna düzenlenen iftar programı vesilesiyle, bir Sayın Bakan aracılığıyla zat-ı âlinize bir zarf takdim etmiş bulunmaktayım. Söz konusu zarf içerisinde, evladımla ilgili yaşadığım acıyı ve adalet beklentimi arz ettim. Ancak üzülerek ifade etmek isterim ki, evladımın katillerinden iki kişi hâlen serbesttir.

Bu durum, bir anne olarak yaşadığım derin acıyı ve adalet arayışımı daha da ağırlaştırmaktadır. Takdim etmiş olduğum zarfın tarafınıza ulaşıp ulaşmadığı hususunda bilgi edinmek ve konuyla ilgili yüksek takdirlerinizi arz etmek amacıyla bu başvuruyu yapma gereği duydum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz eder, tarafıma bilgi verilmesini tensiplerinize sunarım. Saygılarımla.”

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, 24 Ocak’ta Mattia Ahmet Minguzzi’nin arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa’daki tarihi salı pazarına gittiği belirtildi. Orada U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarındaki tartışmanın ardından B.B.’nin Minguzzi’yi ittirdiği aktarıldı.

İddianamede, B.B.’nin daha sonra Minguzzi’ye yumruk attığı, elindeki bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı anlatıldı. U.B.’nin de yere düşen Minguzzi’ye tekme attığı, vatandaşların müdahalesiyle şüphelilerin kaçtığı kaydedildi. Hastaneye kaldırılan Minguzzi, 17 gün sonra 9 Şubat’ta hayatını kaybetti.

Adli Tıp raporu, ölüm nedenini kesici-delici alet yaralanmasına bağlı iç organ hasarı olarak belirledi. İddianamede B.B. ve U.B. için “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18-24 yıl hapis talep edildi.

Olayda onlarla birlikte hareket eden M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise “çocuğu kasten öldürmeye yardım”dan 15-20 yıl hapis istemiyle ayrı iddianame düzenlendi.