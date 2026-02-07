Kadıköy’de geçen yıl kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda bıçaklı saldırı sonucu 15 yaşında hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı, Kadıköy Belediyesi tarafından Kalamış Atatürk Parkı’nda açılan Kaykay Parkı’na verildi.

"BU PARKTA SADECE KAYKAY SÜRÜLMESİN"

Parkın açılışında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, “Sizden bir isteğimiz var. Bu parkta sadece kaykay sürülmesin, dostluklar kurulsun, dayanışma olsun, kimse kendini yalnız hissetmesin. Mattia Ahmet’in adı burada her gülüşte, her düşüp yeniden kalkışta yaşasın, hatırlansın” dedi.

AÇILIŞA BİRÇOK CHP'Lİ İSİM DE KATILDI

Kadıköy Belediyesi tarafından Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısını yaşatmak amacıyla hayata geçirilen Kaykay Parkı’nın açılış törenine, Minguzzi’nin anneannesi Aynur Akıncılar, CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, CHP Parti Meclisi üyeleri Baran Seyhan ve Tolga Sağ, Kadıköy İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erdener Doğan Işık ile Mattia Ahmet Minguzzi’nin arkadaşları ve dostları katıldı.

“BU PARK ARTIK BU KENTİN EMANETİ”

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, açılışta yaptığı konuşmada, törenin herkes için zor ama bir o kadar da anlamlı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Bu park ile Mattia Ahmet'in adı artık yalnızca sizin değil, bu kentin de emaneti. Onun anısını saygıyla koruyacağımıza, yaşatacağımıza bütün Kadıköylüler adına söz veriyorum. Sevgili gençler bu parklar sizin için yapıldı. Kaykay sürenler, izleyenler, hayal kuranlar için yapıldı. Mattia Ahmet de sizler gibi bir gençti. Hayatla bağı güçlüydü, tutkuları vardı. Sokakta olmayı çok seviyordu. Bu park gençlerin enerjisinin bastırılmadığı, tam tersine desteklendiği bir alan olsun istedik. Çünkü biz biliyoruz ki gençlere alan açmak, aslında geleceğe sahip çıkmaktır. Gençleri anlamak, dinlemek ve yanlarında durmak, bir kentin en önemli sorumluluğudur. Ama sizden bir isteğimiz var. Bu parkta sadece kaykay sürülmesin, dostluklar kurulsun, dayanışma olsun, kimse kendini yalnız hissetmesin

“KAYKAY AHMET’İN HAYATININ MERKEZİNDEYDİ”

Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi şunları söyledi: