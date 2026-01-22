İstinaf, Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davada tutuklu suça sürüklenen çocuklar (SSÇ) B.B. ve U.B'ye "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan verilen 24'er yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Beraat edenlerin "cinayete yardım"dan yargılanmasına ilişkin talepler reddedildi! Dava hakkındaki son kararı Yargıtay verecek.

Mattia Ahmet Minguzzi davasına bakan aynı zamanda Sedat Peker'in de avukatı olan Ersan Barkın "Mattia Ahmet evladın katli davasında istinaf incelemesi sonuçlandı" diyerek sosyal medya hesabından istinaf kararına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Barkın'ın "Atlas evladı yitirdik. Eski sözler, buzdolabından çıkarıldı ve Mattia Ahmet’in katlini de içerir biçimde yine meydana sürüldü. Üzerine istinaf kararı, tam bir ‘turnusol’ oldu.

Yazık, ne diyeyim" ifadeleri dikkat çekti.

'BU İKLİM DE BİR ŞEY BEKLEMELİ Mİ!'

Ersan Barkın'ın açıklaması şöyle:

"İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, beraat eden sanıkların eyleme iştirakine dair talebimizi reddetti. Aynı biçimde mahkum olan sanıkların 24’er yıl hapis cezasına dair istinaf başvurularını da reddetti.

Ne diyeyim,bilmiyorum. Kararda, yargıda artık gelenek olduğu üzere ‘gerekçe’ yer almadığı için ‘hukuki’ nedenini değerlendiremiyorum.

Yazık, ne diyeyim… Karara karşı temyiz yolu açık.

Bu ‘iklim’de bir şey beklemeli mi!"