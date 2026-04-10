Dünyaca ünlü Friends dizisinde Chandler Bing karakteri ile tanınan Matthew Perry'nin vefatıyla ilgili kan donduran yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Perry'yi ölüme sürükleyen sürece dair paylaşılan detaylar büyük yankı uyandırdı.
Matthew Perry'nin ölümünde yeni gelişme: 'Ketamin kraliçesi' 15 yıl ceza aldı
Friends dizisiyle kalplere kazınan Matthew Perry’yi trajik sona götüren ihmaller zinciri mahkemede tescillendi. "Ketamin Kraliçesi" lakaplı Jasveen Sangha’nın ünlü aktöre sadece bir ayda 51 şişe madde sağladığı ortaya çıktı.Derleyen: Dilem Taştan
Mahkeme kayıtlarına yansıyan tüyler ürpertici bir başka detay ise, "Ketamin Kraliçesi" lakabıyla tanınan Jasveen Sangha'nın olaydaki kritik rolü oldu.
Belgelere göre Sangha'nın, Matthew Perry’ye yalnızca bir aylık bir zaman dilimi içerisinde tam 51 şişe madde sağladığı resmi olarak kanıtlandı. Bu yoğun tedarik zinciri, aktörün ölüme giden yolunda ne kadar büyük bir madde trafiğine maruz bırakıldığını gözler önüne seriyor.
Karanlık ağın deşifre edilme süreci ve bu korkunç ihmaller zincirinin yargıdaki karşılığı ise şu şekilde şekillendi:
2023 yılında 54 yaşındayken hayata veda eden, Friends dizisinin unutulmaz ismi Matthew Perry'nin ölümüne ilişkin yürütülen federal dava, Nisan 2026 itibarıyla nihai karara bağlandı.
Kayıtlarda "Ketamin Kraliçesi" takma adıyla bilinen Jasveen Sangha, ünlü oyuncunun hayatına mal olan yüksek dozdaki ketamini bizzat sağladığını mahkemede itiraf etti. Perry’nin ölümündeki doğrudan payını kabul eden Sangha’nın bu beyanı, davanın en kritik kırılma noktalarından biri oldu.
Mahkeme, Jasveen Sangha'yı 15 yıl hapis cezasına mahkum ederken, cezasının bitiminden itibaren geçerli olmak üzere 3 yıl denetimli serbestlik süresi belirledi. Sangha hakkındaki en çarpıcı iddia ise, Matthew Perry'nin vefatının ardından bile yasa dışı madde ticaretini sürdürdüğünün tespit edilmesiydi.
Hatırlanacağı üzere, sevilen aktör 28 Ekim 2023 tarihinde Los Angeles'taki evinde, jakuzisinde hareketsiz bir halde bulunmuştu. Yapılan incelemeler sonucunda Perry’nin, kaza sonucu meydana gelen aşırı dozda ketamin kullanımı nedeniyle yaşamını yitirdiği resmi raporlara geçmişti.
Matthew Perry, söz konusu maddeyi başlangıçta tıbbi gözetim altında ve uzman kontrolünde kullanmaya başlamıştı. Ancak aktör, doktorunun güvenli bulduğu dozajın ötesine geçme arzusu duyunca yasa dışı kanallara yöneldi.
Dava dosyasındaki bilgilere göre, Jasveen Sangha ve kuryeliğini yapan Erik Fleming, Perry’nin hayatını kaybettiği o son bir ay içerisinde aktöre tam 51 şişe ketamin tedarik etti. Bu yasa dışı sevkiyatlar, her seferinde Perry’nin kişisel asistanı Kenneth Iwamasa aracılığıyla kendisine ulaştırıldı.
Perry ölünce Sangha, Fleming’e mesajlaşma uygulaması Signal üzerinden "Tüm mesajlarımızı sil" talimatı vermişti. Yargılanan kurye ve maddeyi enjekte eden asistanın cezası da bu ay belli olacak. 2019’da Sangha’dan ketamin alan 33 yaşındaki Cody McLaury’nin de birkaç saat sonra öldüğü tespit edildi.
Friends dizisinde 1994 ile 2004 yılları arasında Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve David Schwimmer ile başrolü paylaşan Matthew Perry, canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle dünya çapında bir fenomene dönüşmüştü. Ancak yakaladığı bu büyük başarı, özel hayatında mücadele ettiği kişisel krizlerin gölgesinde kaldı. Perry, kariyerinin en parlak dönemlerinde bile ciddi bir bağımlılık sarmalının içinde olduğunu daha sonra açık yüreklilikle itiraf etmişti.