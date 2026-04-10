Matthew Perry'nin ölümünde yeni gelişme: 'Ketamin kraliçesi' 15 yıl ceza aldı

Mahkeme, Jasveen Sangha'yı 15 yıl hapis cezasına mahkum ederken, cezasının bitiminden itibaren geçerli olmak üzere 3 yıl denetimli serbestlik süresi belirledi. Sangha hakkındaki en çarpıcı iddia ise, Matthew Perry'nin vefatının ardından bile yasa dışı madde ticaretini sürdürdüğünün tespit edilmesiydi.

Hatırlanacağı üzere, sevilen aktör 28 Ekim 2023 tarihinde Los Angeles'taki evinde, jakuzisinde hareketsiz bir halde bulunmuştu. Yapılan incelemeler sonucunda Perry’nin, kaza sonucu meydana gelen aşırı dozda ketamin kullanımı nedeniyle yaşamını yitirdiği resmi raporlara geçmişti.