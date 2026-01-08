Matteo Guendouzi, 14 Nisan 1999 tarihinde Fransa’nın Poissy kentinde doğmuştur.
Matteo Guendouzi kimdir? Hakkında merak edilenler
Fenerbahçe'nin Lazio'dan rekor bedelle transfer ettiği Matteo Guendouzi'nin kariyeri ve hikayesi.
Aslen Fas kökenli olsa da milli takım tercihini doğduğu Fransa’dan yana kullandı.
Futbola PSG altyapısında başladı.
2014 yılında FC Lorient’e transfer olarak profesyonel kariyerine ilk adımını attı.
2018 yılında henüz 19 yaşında Premier Lig ekibi Arsenal’ transfer oldu.
Matteo Guendouzi, Orta sahanın 3 bölgesinde de oynayabiliyor.
2020/21 sezonunda Almanya Bundesliga ekibi Hertha Berlin’de kiralık olarak forma giydi.
2022 yılında 11 milyon Euro bedelle Marsilya’ya transfer oldu.
Marsilya’dan Lazio’ya kiralandı ve sonrasında 13 milyon Euro bedelle transfer edildi.
Fransa Milli Takımı’nda da boy gösterdi. 14 maça çıktı ve bu süreçte 2 de gol attı.
2026 kış transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer oldu. 30 milyon Euro bedelle Fenerbahçe tarihinin en rekor transferi oldu.