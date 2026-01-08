Yeniçağ Gazetesi
08 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul 12°
Matteo Guendouzi kimdir? Hakkında merak edilenler

Matteo Guendouzi kimdir? Hakkında merak edilenler

Fenerbahçe'nin Lazio'dan rekor bedelle transfer ettiği Matteo Guendouzi'nin kariyeri ve hikayesi.

Son Güncelleme:
Matteo Guendouzi kimdir? Hakkında merak edilenler - Resim: 1

Matteo Guendouzi, 14 Nisan 1999 tarihinde Fransa’nın Poissy kentinde doğmuştur.

1 11
Matteo Guendouzi kimdir? Hakkında merak edilenler - Resim: 2

Aslen Fas kökenli olsa da milli takım tercihini doğduğu Fransa’dan yana kullandı.

2 11
Matteo Guendouzi kimdir? Hakkında merak edilenler - Resim: 3

Futbola PSG altyapısında başladı.

3 11
Matteo Guendouzi kimdir? Hakkında merak edilenler - Resim: 4

2014 yılında FC Lorient’e transfer olarak profesyonel kariyerine ilk adımını attı.

4 11
Matteo Guendouzi kimdir? Hakkında merak edilenler - Resim: 5

2018 yılında henüz 19 yaşında Premier Lig ekibi Arsenal’ transfer oldu.

5 11
Matteo Guendouzi kimdir? Hakkında merak edilenler - Resim: 6

Matteo Guendouzi, Orta sahanın 3 bölgesinde de oynayabiliyor.

6 11
Matteo Guendouzi kimdir? Hakkında merak edilenler - Resim: 7

2020/21 sezonunda Almanya Bundesliga ekibi Hertha Berlin’de kiralık olarak forma giydi.

7 11
Matteo Guendouzi kimdir? Hakkında merak edilenler - Resim: 8

2022 yılında 11 milyon Euro bedelle Marsilya’ya transfer oldu.

8 11
Matteo Guendouzi kimdir? Hakkında merak edilenler - Resim: 9

Marsilya’dan Lazio’ya kiralandı ve sonrasında 13 milyon Euro bedelle transfer edildi.

9 11
Matteo Guendouzi kimdir? Hakkında merak edilenler - Resim: 10

Fransa Milli Takımı’nda da boy gösterdi. 14 maça çıktı ve bu süreçte 2 de gol attı.

10 11
Matteo Guendouzi kimdir? Hakkında merak edilenler - Resim: 11

2026 kış transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer oldu. 30 milyon Euro bedelle Fenerbahçe tarihinin en rekor transferi oldu.

11 11
