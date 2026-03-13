Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Matteo Guendouzi, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BEBEK GİBİ OYNADIK"

Mağlubiyetin sebeplerini değerlendiren Guendouzi, "Çok kötü oynadık, tüm takım olarak felaket bir maç çıkardık. Ruhu ve mentaliteyi sahaya yansıtamadık. En kötü maçımızdı, sahada adeta bebekler gibiydik. Gerçekten hayal kırıklığı yaşadık." dedi.

"BU SONUÇ TARAFTARA SAYGISIZLIK"

Soyunma odasındaki atmosferin de olumsuz olduğunu belirten Fransız oyuncu, "Soyunma odasındaki durum da maçla paralel olarak çok kötüydü. Bunu kabul etmeliyiz; bu sonuç camia ve taraftarlara saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.

"MENTALİTEYİ DEĞİŞTİRMELİYİZ"

Takımın bir sonraki maçta daha iyi bir performans göstermesi gerektiğini vurgulayan Guendouzi, "Bir sonraki maçta farklı bir görüntü ortaya koymalıyız. Kötü bir mentalite ile oynadık ve bunu değiştirmeliyiz." şeklinde konuştu.