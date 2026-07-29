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Sinema tarihini derinden etkileyen ve Wachowski kardeşlerin Matrix serisini yaratırken en çok esinlendiği kaynakların başında gelen "Neuromancer" romanı nihayet diziye uyarlanıyor. Cyberpunk türünün kurucu metni sayılan William Gibson imzalı eser, Apple TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. 10 bölümden oluşacak ilk sezonun dünya prömiyerini 22 Ocak 2027 tarihinde yapacağı açıklandı.

CYBERPUNK TÜRÜNÜN MİMARI EKRANA TAŞINIYOR

Yazar William Gibson'ın 1984 yılında yayımlanan romanı; edebiyat dünyasında Nebula, Hugo ve Philip K. Dick ödüllerinin üçünü birden kazanan tek yapıt olma unvanını koruyor. Sprawl üçlemesinin ilk kitabı olan eser, günümüz dijital dünyasının ve sanal gerçeklik kavramlarının temellerini atmasıyla tanınıyor.

Dizinin başrolünde yetenekli aktör Callum Turner, ikonik hacker karakteri Henry Case rolüyle yer alıyor. Yapımda ayrıca Briana Middleton, Mark Strong, Peter Sarsgaard, Clémence Poésy ve Dane DeHaan gibi uluslararası alanda tanınan isimler boy gösteriyor.

SİNİRSEL BAĞLANTILAR VE SANAL AĞ: MATRIX ILE PARALEL DÜNYA

Neuromancer, kirli işlere bulaşması sonucu nörolojik olarak engellenen ve sanal aleme erişimini kaybeden hacker Case'in hikayesini konu alıyor. Ensesine bağladığı bir jak vasıtasıyla "The Matrix" adı verilen küresel veri ağına giren Case, vücut geliştirmeli ve bıçaklı koruması Molly ile birlikte devasa bir yapay zekayı serbest bırakmak üzere tehlikeli bir soygunun ortasına düşüyor.

Daha önce William Gibson'ın "Johnny Mnemonic" adlı eseri Keanu Reeves'in başrolüyle sinemaya uyarlanmış, "The Peripheral" romanı ise televizyon dizisi olarak izleyiciyle buluşmuştu. Ekran yolculuğuna başlayacak Neuromancer'ın, elde edeceği başarıya göre üçlemenin diğer kitaplarına da kapı aralaması bekleniyor.