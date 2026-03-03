Keanu Reeves’in başrolünde yer aldığı Matrix serisinin geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gişede beklentilerin altında kalan son filmin ardından serinin devam edip etmeyeceği tartışılırken, Matrix 5 için hazırlıkların sürdüğü ortaya çıktı.

Yeni filmin senaryosunu kaleme alan ve projeyi yönetmesi beklenen Drew Goddard, yaptığı açıklamada çalışmaların devam ettiğini söyledi. ScreenRant’e konuşan Goddard, senaryo üzerinde yoğun şekilde çalıştığını belirterek, “Şu an yazım sürecine tamamen odaklanmış durumdayım. Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama çıktığımda paylaşacak yeni haberlerim olacak” ifadelerini kullandı.

Serinin 2021 yılında vizyona giren son filmi Matrix Resurrections, yaklaşık 190 milyon dolarlık bütçeye rağmen gişede beklenen başarıyı yakalayamamış ve dünya genelinde 159 milyon dolar hasılat elde etmişti. Film, izleyiciler arasında da görüş ayrılığı yaratmıştı.

Yeni filmle birlikte seride önemli bir değişiklik yaşanacak. Matrix evreninin yaratıcıları olan Wachowski kardeşler, ilk kez canlı çekim bir Matrix filminde yönetmen koltuğunu başka bir isme devrediyor. Drew Goddard’ın projeyi Lana Wachowski ile birlikte geliştirdiği ve seriye yeni bir yön vermesinin beklendiği belirtiliyor.

Henüz oyuncu kadrosuna dair resmi bir açıklama yapılmazken, Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’un projede yer alıp almayacağı da belirsizliğini koruyor. Yeni filmin, serinin bıraktığı noktadan mı devam edeceği yoksa farklı bir hikâye mi anlatacağı ise şimdiden merak konusu oldu.