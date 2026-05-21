Mateusz Lis, Göztepe formasıyla Trendyol Süper Lig’in 2025-26 sezonunda en fazla süre alan oyuncu oldu.

Sezonu 55 puanla 6. sırada tamamlayan İzmir ekibinde istikrarıyla öne çıkan 29 yaşındaki kaleci, ligde oynanan 34 maçın tamamında sahada yer aldı.

Bu karşılaşmalarda kalesinde 32 gol gören Lis, 16 maçta ise rakiplerine geçit vermedi. Deneyimli file bekçisi, toplam 3 bin 60 dakika süre alarak sezonun en fazla forma giyen oyuncusu olmayı başardı.

Ligde sadece Lis değil, üç futbolcu daha tüm maçlarda forma şansı buldu.

Amin Cherni, Göztepe formasıyla 34 maçta 3 bin 8 dakika sahada kalırken, tüm karşılaşmalara ilk 11’de başladı ve 6 maçta oyundan alındı.

Eldor Shomurodov ise RAMS Başakşehir FK formasıyla 34 maçın tamamında ilk 11’de görev aldı ve sezonu 22 golle tamamladı.

Kenneth Paal da Hesap.com Antalyaspor formasıyla 34 maçta sahaya çıkarak sezonu istikrarlı bir şekilde tamamlayan isimler arasında yer aldı.