Türkiye, 2017 referandumu ile kabul edilen ve 2018 seçimleriyle fiilen yürürlüğe giren 2017 Türkiye anayasa referandumu sonrasında “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi” olarak adlandırılan yeni bir modele geçti. Bu modelin en temel vaadi, yürütmede istikrar ve hızlı karar alma kapasitesiydi. Ancak aradan geçen yıllar, sistemin istikrar üretme kapasitesinin, siyasal zeminin bütünlüğüne bağlı olduğunu gösterdi. Bugün gelinen noktada ise tam tersine, parçalı siyasal yapı ile başkanlık modeli arasındaki gerilim giderek daha görünür hale geliyor.

Önümüzde yaklaşık 20 ay sonra yapılması beklenen seçimler var. Bu seçimler sadece bir iktidar değişimi ya da devamı anlamına gelmeyecek; aynı zamanda sistemin sürdürülebilirliği açısından da kritik bir eşik olacak. Çünkü Türkiye’de seçmen davranışı giderek daha parçalı, daha kimlik temelli ve daha stratejik hale geliyor. Bu durum Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis aritmetiği arasında ciddi bir uyumsuzluk riskini beraberinde getiriyor.

Başkanlık sisteminde matematik ve meşruiyet

Başkanlık modelinde yürütme tek kişide toplanıyor. Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçiliyor ve yüzde 50+1 barajı ile meşruiyet kazanıyor. Ancak aynı seçmen kitlesi, Meclis seçimlerinde farklı tercihler yapabiliyor. Bu da Cumhurbaşkanlığı ile Meclis çoğunluğunun farklı siyasi bloklarda olabileceği bir tabloyu mümkün kılıyor.

Teorik olarak bu durum “denge ve denetleme” olarak sunulabilir. Fakat Türkiye’deki siyasal kültür ve parti yapıları dikkate alındığında, bunun bir denge değil, bir kilitlenme üretme ihtimali daha yüksek görünüyor. Çünkü sistem, uzlaşma kültürüne değil; bloklaşmaya dayalı bir rekabet biçimine evrildi.

Bugün Cumhur İttifakı’nın ana bileşenleri olan Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile muhalefetin ana gövdesini oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki siyasal mesafe, klasik parlamenter dönemlerdeki koalisyon pazarlıklarına benzemiyor. Artık mesele sadece hükümet kurma değil; rejimin yönü, kimlik siyaseti ve devlet tasavvuru üzerinden şekilleniyor.

Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı seçimi, geniş bir matematik ittifakına dayanarak kazanılsa bile, Meclis çoğunluğu farklı bir kompozisyonda oluştuğunda sistemin çalışması zorlaşabilir. Cumhurbaşkanı kararnameleri ile Meclis yasama iradesi arasındaki çatışma, Anayasa Mahkemesi üzerinden yürüyen iptal süreçleri ve bütçe onay mekanizması gibi alanlar potansiyel kriz başlıkları olarak öne çıkıyor.

“Barış ve kardeşlik” süreci: Matematik mi, dönüşüm mü?

İktidar cephesinde son dönemde yeniden dillendirilen “barış ve kardeşlik” süreci, içerik ve kapsamı ne olursa olsun, şu aşamada daha çok Cumhurbaşkanlığı seçiminin matematiği bağlamında okunuyor. Sürecin toplumsal karşılığı, Kürt seçmenin yönelimi ve muhalefetin bu alandaki pozisyonu belirleyici olacak.

Ancak burada kritik bir nokta var: Bu süreç, Meclis aritmetiğini dönüştürmeye yetmeyebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1’i sağlayacak destek, Meclis’te dağınık bir tabloya yol açabilir. Özellikle küçük ve orta ölçekli partilerin kilit konuma gelmesi, yasama faaliyetlerinde sürekli pazarlık ve gerilim anlamına gelecektir.

Dahası, süreç başarılı olsa bile –yani toplumsal tansiyonu düşürse ve belli bir seçmen grubunun desteğini kalıcı hale getirse bile– bu destek daha çok Cumhurbaşkanlığı seçiminde anlamlı olabilir. Meclis seçimlerinde ise seçmen, ekonomik kriz, enflasyon, geçim sıkıntısı ve yerel aday profilleri gibi daha mikro başlıklara göre tercihte bulunabilir. Bu da yürütme ile yasama arasında siyasal uyumsuzluğu derinleştirebilir.

Parçalı yapı ve sistem çıkmazı

Türkiye’de siyaset uzun süredir iki büyük blok etrafında şekilleniyor gibi görünse de, bu blokların içi oldukça heterojen. İttifakların dağılması ya da yeniden şekillenmesi halinde ortaya çıkacak tabloyu bugünden net biçimde öngörmek zor. Fakat şu gerçek açık: Yüzde 50+1 barajı, siyaseti zorunlu ittifaklara mahkûm ederken, Meclis’teki nispi temsil sistemi parçalı yapıyı besliyor.

Bu çelişki, sistemsel bir gerilim üretiyor.

Cumhurbaşkanı güçlü bir yürütme yetkisiyle seçiliyor; ancak Meclis’te çoğunluk sağlayamazsa, bütçe geçirme, yasa yapma ve anayasa değişikliği gibi kritik alanlarda sürekli bir tıkanma riski ortaya çıkıyor. Böyle bir durumda erken seçim baskısı artabilir. Fakat erken seçim de aynı matematiksel sorunu yeniden üretebilir.

Bu noktada Türkiye, fiilen yarı-parlamenter bir pratik ile başkanlık modeli arasında sıkışabilir. Yürütme güçlü ama yasama dirençli; siyaset kutuplaşmış ama uzlaşma zayıf; toplum değişim talep ediyor ama sistem bloklaşma üzerinden işliyor.

Muhalefetin ve iktidarın ortak riski

Bu sistem krizinin riski sadece iktidar için değil. Muhalefet de Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp Meclis’te çoğunluğu sağlayamazsa benzer bir çıkmazla karşılaşabilir. Üstelik mevcut sistemde anayasa değişikliği olmadan köklü bir dönüşüm yapmak neredeyse imkânsız.

Dolayısıyla mesele sadece “kim kazanacak?” sorusu değil; “kazanan nasıl yönetecek?” sorusudur.

Bugün siyaset, daha çok seçim kazanma matematiğine odaklanmış durumda. Oysa sistemin sürdürülebilirliği, seçim sonrası oluşacak dengeye bağlı. Eğer Cumhurbaşkanlığı ile Meclis farklı siyasal yönelimlere sahip olursa, bu durum Türkiye’yi sürekli kriz üreten bir döngüye sokabilir.

Çıkış yolu var mı?

Çıkış yolu, ya başkanlık sisteminin ittifaklara bağımlı matematiğini yeniden düzenlemekten ya da yasama-yürütme ilişkisini daha net bir dengeye oturtmaktan geçiyor. Aksi halde her seçim, sadece iktidar mücadelesi değil; sistemin kilitlenme ihtimali anlamına gelecek.

Türkiye’nin önünde 20 ay var. Bu süre, sadece kampanya hazırlığı için değil; sistemin sürdürülebilirliği üzerine ciddi bir tartışma başlatmak için de kullanılmalı. Aksi halde seçim gecesi ortaya çıkacak tablo, sandıkta kazanılmış bir zaferi, yönetimde bir çıkmaza dönüştürebilir.

Başkanlık sistemi güçlü liderlik üzerine inşa edildi. Fakat güçlü liderlik, güçlü ve uyumlu bir yasama desteği olmadan uzun vadede istikrar üretemez. Parçalı siyasal yapı ile yüzde 50+1 barajının zorladığı matematik arasında sıkışan Türkiye, önümüzdeki seçimlerde sadece bir tercih yapmayacak; aynı zamanda sistemin sınırlarını da test edecek.

Eğer siyaset kurumu bu gerçeği görmez ve sadece aritmetik hesaplarla yol alırsa, 20 ay sonra sandıktan çıkacak sonuç, yeni bir başlangıç değil; derinleşmiş bir sistem tartışmasının fitili olabilir. Ve o tartışma, artık sadece akademik bir mesele değil; doğrudan yönetilebilirlik sorunu olarak Türkiye’nin gündemine oturabilir.