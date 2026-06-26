Siyasette parti değiştirmeler, transferler ve rozet takma törenleri genellikle kamuoyunun ilgisini çeken olaylar olsa da asıl önemleri çoğu zaman ilk bakışta görünenin ötesindedir. Çünkü siyasette mesele sadece bir milletvekilinin hangi sırada oturduğu ya da hangi partinin grubunda yer aldığı değildir. Asıl mesele, bu değişikliklerin Meclis aritmetiğini nasıl etkilediği ve ortaya çıkan yeni tablonun siyasi aktörler arasındaki güç ilişkilerini nasıl dönüştürdüğüdür.

Son dönemde yaşanan milletvekili transferleri de bu açıdan değerlendirilmeyi hak ediyor. İlk bakışta birkaç milletvekilinin parti değiştirmesi anayasa değiştirecek veya tek başına yeni bir siyasi dönem başlatacak kadar büyük bir gelişme gibi görünmeyebilir. Nitekim mevcut tabloya bakıldığında, transferlerle oluşabilecek sayıların ne doğrudan anayasa değişikliğini sağlayacak ne de tek başına tüm siyasi dengeleri değiştirecek düzeyde olduğu söylenebilir. Ancak siyasette bazen birkaç sandalye, yüzlerce sayfalık siyasi programlardan daha etkili sonuçlar doğurabilir.

Çünkü Meclis'te sayılar yalnızca yasa çıkarmak için değil, siyasi pazarlık gücünü belirlemek için de önemlidir.

Bugün Ankara kulislerinde konuşulan temel başlıklardan biri erken seçim ya da teknik adıyla seçimlerin yenilenmesi ihtimalidir. TBMM'nin seçimlerin yenilenmesine karar verebilmesi için 360 milletvekilinin desteği gerekiyor. Bu sayı anayasa değişikliği için gereken çoğunluklarla aynı seviyede olsa da siyasi sonuçları bakımından farklı bir anlam taşıyor. Anayasa değişikliği uzun ve zorlu bir süreç gerektirirken, seçimlerin yenilenmesi kararı mevcut siyasi denklemi tamamen değiştirebilecek bir adım olarak görülüyor.

İşte transferlerin önemi de burada ortaya çıkıyor.

Uzun süredir siyasi kulislerde iktidarın bazı kritik başlıklarda DEM Parti'nin desteğine ihtiyaç duyduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Özellikle Meclis'teki sayı dengeleri düşünüldüğünde DEM Parti'nin belirli oylamalarda sahip olduğu ağırlık, onu yalnızca bir muhalefet partisi olmaktan çıkarıp zaman zaman denklemin kilit aktörlerinden biri haline getirebiliyor.

Bu durum doğal olarak bir pazarlık zemini de oluşturuyor. Siyasetin doğasında bu vardır. Bir siyasi aktörün oyu ne kadar kritik hale gelirse, taleplerinin dikkate alınma ihtimali de o kadar yükselir. Tarih boyunca koalisyon hükümetlerinde, azınlık hükümetlerinde ve kritik meclis oylamalarında bunun sayısız örneği yaşandı. Sayısal olarak vazgeçilmez hale gelen aktörlerin siyasi etkisi çoğu zaman oy oranlarının da ötesine geçebildi.

Ancak siyasette ihtiyaçlar kalıcı değildir.

Bugün önemli görülen bir ortak, yarın alternatiflerin çoğalmasıyla eski etkisini kaybedebilir. İşte milletvekili transferlerinin oluşturduğu yeni tabloya bu açıdan bakmak gerekiyor. Eğer Cumhur İttifakı çeşitli transferler ve siyasi katılımlarla seçimlerin yenilenmesi konusunda ihtiyaç duyduğu sayıya DEM Parti desteği olmadan ulaşabilecek bir noktaya yaklaşırsa, bu durum yalnızca sayıların değişmesi anlamına gelmeyecektir. Aynı zamanda siyasi önceliklerin de yeniden şekillenmesine yol açabilecektir.

Burada sorulması gereken soru şudur:

DEM Parti'nin çeşitli şartlar ve beklentilerle desteklediği ya da desteklenmesini istediği süreçler, iktidarın bu desteğe ihtiyaç duymaması halinde aynı hız ve öncelikle devam eder mi?

Bu sorunun kesin cevabını bugün vermek mümkün değil. Çünkü siyaset yalnızca matematikten ibaret değildir. Toplumsal beklentiler, uluslararası gelişmeler, ekonomik şartlar ve güvenlik politikaları da karar süreçlerini etkiler. Ancak siyasetin matematikten tamamen bağımsız olduğunu söylemek de mümkün değildir.

Meclis'te ihtiyaç duyulan destek ile siyasi reformların ilerleme hızı arasında çoğu zaman doğrudan bir ilişki bulunur. Destek gerekli olduğunda görüşmeler hızlanır, temaslar artar ve uzlaşma alanları genişler. Destek ihtiyacı azaldığında ise aynı başlıklar daha uzun takvimlere yayılabilir, komisyon çalışmalarına bırakılabilir veya gelecekte değerlendirilmek üzere ertelenebilir.

Türkiye siyasi tarihinde bunun örnekleri az değildir. Farklı dönemlerde iktidarlar, ihtiyaç duydukları siyasi aktörlerle yoğun temaslar kurmuş; ihtiyaç ortadan kalktığında ise aynı başlıkların önem sıralamasında geriye düştüğü görülmüştür. Bu durum yalnızca bir partiye veya bir döneme özgü değildir. Siyasetin genel işleyiş mantığı büyük ölçüde böyledir.

Bu nedenle bugün yaşanan transferleri yalnızca "kim hangi partiye geçti" sorusuyla değerlendirmek eksik kalacaktır. Asıl mesele, bu transferlerin Meclis'teki denklemi nasıl değiştirdiğidir. Çünkü bazen bir milletvekili transferi yeni bir anayasa yapmaz, hükümet kurmaz veya seçim sonucu belirlemez. Fakat bir partiyi kilit konumdan çıkarabilir ya da başka bir aktörü vazgeçilmez hale getirebilir.

Ankara'da son dönemdeki hareketliliğin merkezinde de aslında bu hesap yatıyor. Tartışılan konu birkaç milletvekilinin parti rozeti değiştirmesinden çok, bu değişimlerin siyasi pazarlık masalarında kimin elini güçlendireceğidir.

Önümüzdeki süreçte transferlerin devam edip etmeyeceği, erken seçim tartışmalarının ne ölçüde somutlaşacağı ve Meclis aritmetiğinin nasıl şekilleneceği elbette görülecek. Ancak şimdiden söylenebilecek bir şey var: Siyasette bazen en önemli gelişmeler kürsülerden yapılan büyük konuşmalarda değil, Meclis sıralarındaki birkaç sandalyenin yer değiştirmesinde saklıdır. Çünkü değişen sadece oturma düzeni değil, ihtiyaçlar ve o ihtiyaçların belirlediği siyasi önceliklerdir. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yaşayacağı tartışmaların önemli bir bölümü de büyük ihtimalle bu değişen ihtiyaçların etrafında şekillenecektir.