Yeşil çaydan farklı olarak hasattan yaklaşık 20 gün önce gölgelendirilen bitki yaprakları, klorofil ve amino asit açısından zenginleşir. Yaprakların tamamı toz formda tüketildiği için besin değeri ve etken maddesi normal yeşil çaya göre katbekat fazladır.
Matcha Mojito: Ünlüler bu kokteyl için çıldırıyor... Evde matcha mojito nasıl yapılır?
Matcha çayı, geleneksel yeşil çay yapraklarının özel bir yöntemle öğütülerek ince toz haline getirilmesiyle elde edilen Japon kökenli özel bir içecektir. Son yılların gözde içeği şimdi de ünlülerin kokteyl tercihi oldu...Peki evde matcha mojito nasıl yapılır? sizin için derledik....Kaynak: Haber Merkezi
Güçlü Antioksidan Kaynağı:
İçerdiği yoğun kateşinler (özellikle EGCG) sayesinde hücreleri serbest radikallere karşı korur, yaşlanma karşıtı etki gösterir.
Enerji ve Odaklanma:
Doğal kafein ile L-theanine amino asidini bir arada barındırır. Bu sayede kahvedeki gibi ani bir kafein sarsıntısı yaratmak yerine, zihinsel odaklanmayı artırırken sakin ve dingin bir uyanıklık sağlar.
Bağışıklık ve Detoks:
Yüksek klorofil içeriği vücudun arınmasına yardımcı olurken, bağışıklık sistemini de güçlendirir.
Doğru Sıcaklık:
Kaynar su matcha'nın narin yapısını bozarak acılaşmasına neden olur. Su sıcaklığının 80 derece civarında olması gerekir.
Matcha mojito kokteyli nasıl yapılır?
Geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla buluşturan gastronomi dünyasında matcha, son dönemin en popüler bileşenleri arasında yer alıyor. Hem rengi hem de aromatik profiliyle bar tezgahlarının vazgeçilmezi haline gelen matcha mojito, ferahlatıcı yapısıyla öne çıkıyor.
Matcha mojito için gerekli malzemeler
1 tatlı kaşığı matcha tozu
6-8 adet taze nane yaprağı
Yarım misket limonu (lime) - dilimlenmiş
2 yemek kaşığı esmer şeker veya agave şurubu
4 cl beyaz rom (alkolsüz versiyon için soda tercih edilebilir)
Bol kır buz
Maden suyu (soda)
Adım adım matcha mojito tarifi
Matcha karışımını hazırlayın: Matcha tozunu yaklaşık 30 mililitre ılık suda bir çırpıcı yardımıyla topak kalmayana kadar iyice karıştırın.
Nane ve misket limonunu ezin: Geniş bir bardak veya shaker içerisine taze nane yapraklarını, misket limonu dilimlerini ve şekeri ekleyin. Bir havan tokmağı yardımıyla aromaların ortaya çıkması için hafifçe ezin.
Buzu ve içkiyi ekleyin: Bardağı tamamen kır buz ile doldurun. Üzerine beyaz romu ve hazırladığınız sıvı matcha karışımını ilave edin.
Tamamlayın ve servis edin: Bardağın kalan kısmını maden suyu ile tamamlayıp hafifçe karıştırın. Üzerini taze nane yaprakları ve lime dilimi ile süsleyerek servis yapın.
AFİYET OLSUN...