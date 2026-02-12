İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan komedyen Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu.
Adli tıp incelemesinin sonucuna göre Kaya’nın testinin negatif çıktığı öğrenildi.
'Masumiyetim tescil edilecek' demişti
Gözaltı sürecinin ardından kamuoyuna açıklama yapan Hasan Can Kaya, hayatında sigara dahi kullanmadığını belirterek, test sonucunun negatif çıkacağına inandığını ifade etmişti.
Kaya, “Adli tıp sonuçlarının masumiyetimi ortaya koyacağına eminim” sözleriyle sürece ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.
Soruşturmanın diğer şüphelilere ilişkin kısmının ise sürdüğü bildirildi.