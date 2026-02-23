Beyoğlu’nun Çukurcuma semtinde yer alan Masumiyet Müzesi, hafta sonu ziyaretçi akınına uğrarken, sokak boyunca uzanan kalabalık dikkat çekti. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği müzenin önünde zaman zaman izdiham yaşanmaması için görevliler kontrollü giriş sağladı.

Ünlü yazar Orhan Pamuk tarafından kurulan ve aynı adlı romanından esinlenerek hayata geçirilen müze, edebiyat ve sanat meraklılarının uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından ziyaretçi sayısında belirgin bir artış yaşandı. Müze yetkilileri, son günlerde rezervasyon taleplerinin iki katına çıktığını ifade etti.

Ziyaretçiler, müzenin hem edebi hem de kültürel açıdan eşsiz bir deneyim sunduğunu dile getiriyor. Romanın atmosferini birebir yansıtan objeler, dönemin İstanbul’una ışık tutan detaylar ve titizlikle hazırlanmış sergileme alanları büyük ilgi görüyor. Bazı ziyaretçiler saatlerce kuyrukta beklemelerine rağmen deneyimden memnun ayrıldıklarını söyledi.

Yetkililer, önümüzdeki günlerde yoğunluğun devam etmesinin beklendiğini belirterek ziyaretçilerin biletlerini önceden almalarını tavsiye etti. Özellikle hafta sonları oluşan kalabalık nedeniyle müzeye giriş için erken saatlerde gelinmesi öneriliyor.