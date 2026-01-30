Netflix, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un edebiyat dünyasında iz bırakan romanı Masumiyet Müzesi'ni diziye uyarladı. Merakla beklenen yapımın ilk uzun fragmanı bugün yayınlanırken, dizinin atmosferi ve duygusal tonu daha ilk saniyelerde dikkat çekti.

Fragman, romanın hafızalara kazınan cümlesiyle açılıyor ve izleyiciyi 1970’lerin İstanbul’una götürüyor. Hikâye, varlıklı bir ailenin oğlu Kemal ile uzak akrabası Füsun arasında başlayan ve yıllara yayılan imkansız bir aşkı merkezine alıyor.

TAKINTI, NOSTALJİ VE KAYBOLAN ZAMAN…

Masumiyet Müzesi yalnızca bir aşk hikayesi değil; aynı zamanda saplantı, özlem ve geçmişe tutunma üzerine kurulu bir anlatı olarak öne çıkıyor. Kemal’in sevdiği kadına ait eşyaları biriktirmesi, hikayeyi sıradan bir romantizmden çıkarıp daha derin bir duygu dünyasına taşıyor.

GÜÇLÜ EKİP, DİKKAT ÇEKEN KADRO

Dizinin yönetmen koltuğunda daha önce Kulüp dizisiyle de bilinen Zeynep Günay yer alıyor. Senaryo ise Ertan Kurtulan imzası taşıyor. Yapım Ay Yapım tarafından hazırlandı.

Başrolleri Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir paylaşırken kadroda Tilbe Saran, Ercan Kesal, Bülent Emin Yarar, Oya Unustası ve Cansel Elçin gibi isimler de bulunuyor.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Netflix’in paylaştığı bilgilere göre “Masumiyet Müzesi” dizisi 13 Şubat 2026’da tüm dünyayla aynı anda platformda yayınlanacak.