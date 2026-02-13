Dünyada akım olan ChatCPT karikatür akımına uzmanlardan uyarı geldi. Kullanıcıların kendi fotoğraflarını yükleyerek yapay zeka ile eğlenceli karikatürler oluşturulmasını sağlayan akıma ünlü isimler de dahil oldu.
Masum bir eğlence değil: ChatGPT'nin karikatür akımına gizlilik uyarısı
Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan ünlülerin de katıldığı ChatCPT karikatür akımına uzmanlardan uyarı geldi. Viral olan trendin masum bir eğlenceden çok fazlası olduğu ve ciddi gizlilik riskleri barındırdığı vurgulandı.Derleyen: Tuğçe Nur Acar
Kullanıcılar genellikle “Beni ve mesleğimi tanıdığın her şeye göre karikatür haline getir” gibi komutlarla ChatGPT’ye fotoğraf yüklüyor. Yapay zeka, yalnızca yüz hatlarını değil; sohbet geçmişinden çıkarılan meslek, hobi, yaşam tarzı gibi detayları da karikatüre yansıtıyor. Bu durum, birçok kişiyi “Yapay zeka beni nasıl bu kadar iyi tanıyor?” diye şaşırtırken, asıl mesele verilerin nasıl işlendiği
BİYOMETRİK VERİLER VE KİŞİSEL BİLGİLER RİSK ALTINDA
Uzmanlar bu viral olan trend bir çok tehlike barındırıyor. Uzmanlara göre yüklenen fotoğraflar, yüz biyometrisi başta olmak üzere hassas veriler içeriyor.
Bu veriler:
Yapay zeka modellerinin eğitimi için kullanılabiliyor,
Tamamen silinmesi teknik olarak zor olabiliyor,
Üçüncü taraflarla paylaşılma ihtimali taşıyabiliyor.
Siber güvenlik uzmanları, fotoğrafların geçici olarak saklanabildiğini ve hatta deepfake gibi kötü niyetli kullanımlara malzeme olabileceğini belirtiyor. Kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık ve şantaj riski de bu noktada artıyor.
VERİLERİNİZ REKLAM HEDEFLEMESİ İÇİN Mİ KULLANILIYOR?
Trendin, OpenAI’ın ChatGPT’ye reklam özelliği getirme duyurusuna denk gelmesi dikkat çekiyor. Kişiselleştirilmiş reklamlar için kullanıcıların yüz şekli, giyim tarzı, meslek gibi detayları değerli bir veri kaynağı haline geliyor. Yani eğlence uğruna yüklenen bilgiler, arka planda şirketlerin gelir modelini besleyebiliyor.
UZMANLARDAN PRATİK ÖNERİLER
Siber güvenlik danışmanları ve teknoloji analistleri, kullanıcılara şu noktalara dikkat etmelerini tavsiye ediyor:
Gizlilik politikalarını mutlaka okuyun.
Yüksek çözünürlüklü veya yakın çekim fotoğraf yüklemekten kaçının.
Daha iyi sonuç için ekstra kişisel detay paylaşmayın.
“Veri paylaşımını iyileştirme” ayarını kapatın (ChatGPT ayarlarında “Improve the model for everyone” seçeneğini devre dışı bırakın).
“Kısa süreli eğlence buna değer mi?” sorusunu sorun.
ChatGPT karikatür trendi eğlenceli görünse de, biyometrik ve kişisel verilerinizi platforma teslim etmek anlamına geliyor. Uzmanlar, viral bir paylaşım uğruna uzun vadeli mahremiyetinizi riske atmamanız gerektiğini hatırlatıyor. Dijital dünyada her yükleme, kalıcı bir iz bırakabilir.