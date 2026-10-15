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Kaynak: Haber Merkezi

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye maratonu kaldığı yerden devam ediyor.

MasterChef Türkiye’de haftanın ilk takım dokunulmazlığı mücadelesinde mavi ve kırmızı takım, kızartmalar konseptiyle karşı karşıya geldi.

Yarışmacılar, kendilerine verilen süre içerisinde hazırladıkları tabakları şeflerin beğenisine sundu.

Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu, eleme potasında hangi yarışmacılar yer alıyor, ödül oyununu kim kazandı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de gerçekleştirilen ödül oyununu Öykü kazanarak gecenin kazananı oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN NE KADAR ALIYOR?

MasterChef Türkiye’nin 2026 sezonunda ödül oyununu kazanan yarışmacı, 100 bin TL tutarındaki para ödülünün sahibi oluyor.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

13 Ekim’de yarışmacılar, haftanın ilk takım dokunulmazlığını kazanabilmek için kızartmalar konseptinde mücadele etti.

Gecenin sonunda takım dokunulmazlığını kazanan taraf kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Şiringül

Hasan Alp