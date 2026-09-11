Yeniçağ Gazetesi
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MasterChef'te dengeler değişti: İşte dokunulmazlığı kazanan takım

MasterChef Türkiye'de gecenin kaderini değiştiren mücadelede kazanan takım belli oldu. Peki dokunulmazı hangi takım aldı, eleme potası nasıl şekillendi? İşte nefes kesen mücadelede yaşananlar...

Kaynak: Haber Merkezi
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MasterChef'te dengeler değişti: İşte dokunulmazlığı kazanan takım - Resim: 1

MasterChef Türkiye'de heyecan, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti.

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MasterChef'te dengeler değişti: İşte dokunulmazlığı kazanan takım - Resim: 2

10 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar, bu kez düello formatında karşı karşıya geldi.

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MasterChef'te dengeler değişti: İşte dokunulmazlığı kazanan takım - Resim: 3

Gecenin konsepti ise Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden pideler oldu.

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MasterChef'te dengeler değişti: İşte dokunulmazlığı kazanan takım - Resim: 4

Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 10 Eylül 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı aldı? İşte 10 Eylül Perşembe MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

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MasterChef'te dengeler değişti: İşte dokunulmazlığı kazanan takım - Resim: 5

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan taraf Mavi Takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef'te takım oyununu kaybeden yarışmacılar, bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Oyunun sonunda Muhammed, bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı oldu.

10 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te haftanın üçüncü eleme adayı Tolgahan, dördüncü eleme adayı ise Emre oldu.

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MasterChef'te dengeler değişti: İşte dokunulmazlığı kazanan takım - Resim: 6

MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

Mavi Takım

Tolga (Takım Kaptanı)
Bahar
Şükran
Cansu
Şirin Gül
Nilay
Kübra
Burçin
Nurten
Ayşe

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MasterChef'te dengeler değişti: İşte dokunulmazlığı kazanan takım - Resim: 7

Kırmızı Takım

Şadi (Takım Kaptanı)

Tolgahan
Muhammed
Emre
Enes
Hasan
Eyüp Can
Recep
Armağan
Batuhan

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