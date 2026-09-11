MasterChef'te dengeler değişti: İşte dokunulmazlığı kazanan takım

Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 10 Eylül 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı aldı? İşte 10 Eylül Perşembe MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım...