Yeniçağ Gazetesi
30 Ağustos 2026 Pazar
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Aktüel MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oldu: Atlas bebeğin 10 gün sonra ilk karesi ortaya çıktı

MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oldu: Atlas bebeğin 10 gün sonra ilk karesi ortaya çıktı

MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı ve eşi Burcu Doğramacı, oğulları Atlas’ı kucaklarına aldı. Doğumdan 10 gün sonra minik oğullarının yüzünü ilk kez paylaşan çiftin duygusal aile karesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Mina Kaymakçı Mina Kaymakçı
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oldu: Atlas bebeğin 10 gün sonra ilk karesi ortaya çıktı - Resim: 1

MasterChef 2020 yarışmasının birincisi olarak tanınan ünlü şef Serhat Doğramacı ile hayatını birleştirdiği eşi Burcu Doğramacı, ilk defa anne ve baba olmanın mutluluğunu tattı.

1 8
MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oldu: Atlas bebeğin 10 gün sonra ilk karesi ortaya çıktı - Resim: 2

Dünyaya gelen oğullarının adını Atlas koyan çift, minik bebeklerinin yüzünü doğumun üzerinden 10 gün geçtikten sonra sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.

2 8
MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oldu: Atlas bebeğin 10 gün sonra ilk karesi ortaya çıktı - Resim: 3

Atlas bebeğin ilk fotoğrafı kısa süre içerisinde hayranlarından büyük bir ilgi ve beğeni topladı.

3 8
MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oldu: Atlas bebeğin 10 gün sonra ilk karesi ortaya çıktı - Resim: 4

Atlas ismini verdikleri bebekleriyle ilgili duygularını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Burcu Doğramacı, yaptığı bu anlamlı paylaşımda "Hayatımızın en yoğun, en duygusal, en güzel 10 günü. İyi ki bizi seçtin Atlas'ım" sözlerine yer verdi.

4 8
MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oldu: Atlas bebeğin 10 gün sonra ilk karesi ortaya çıktı - Resim: 5

Doğramacı çiftinin ilk aile pozlarına, kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı geldi.

5 8
MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oldu: Atlas bebeğin 10 gün sonra ilk karesi ortaya çıktı - Resim: 6

SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

Serhat Doğramacı, aşçı ve MasterChef Türkiye 2020 sezonunun şampiyonudur.

6 8
MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oldu: Atlas bebeğin 10 gün sonra ilk karesi ortaya çıktı - Resim: 7

Lise eğitimini Selimpaşa Lisesi Turizm Otelcilik Bölümü'nde tamamladıktan sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık Bölümü'nde eğitimine devam etmiştir. Kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında çok sayıda madalya ve kupa kazandı.

7 8
MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oldu: Atlas bebeğin 10 gün sonra ilk karesi ortaya çıktı - Resim: 8

Serhat Doğramacı, Burcu Doğramacı ile evlidir.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro