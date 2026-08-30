MasterChef 2020 yarışmasının birincisi olarak tanınan ünlü şef Serhat Doğramacı ile hayatını birleştirdiği eşi Burcu Doğramacı, ilk defa anne ve baba olmanın mutluluğunu tattı.
MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oldu: Atlas bebeğin 10 gün sonra ilk karesi ortaya çıktı
MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı ve eşi Burcu Doğramacı, oğulları Atlas’ı kucaklarına aldı. Doğumdan 10 gün sonra minik oğullarının yüzünü ilk kez paylaşan çiftin duygusal aile karesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.Mina Kaymakçı
Dünyaya gelen oğullarının adını Atlas koyan çift, minik bebeklerinin yüzünü doğumun üzerinden 10 gün geçtikten sonra sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Atlas bebeğin ilk fotoğrafı kısa süre içerisinde hayranlarından büyük bir ilgi ve beğeni topladı.
Atlas ismini verdikleri bebekleriyle ilgili duygularını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Burcu Doğramacı, yaptığı bu anlamlı paylaşımda "Hayatımızın en yoğun, en duygusal, en güzel 10 günü. İyi ki bizi seçtin Atlas'ım" sözlerine yer verdi.
Doğramacı çiftinin ilk aile pozlarına, kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı geldi.
SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?
Serhat Doğramacı, aşçı ve MasterChef Türkiye 2020 sezonunun şampiyonudur.
Lise eğitimini Selimpaşa Lisesi Turizm Otelcilik Bölümü'nde tamamladıktan sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık Bölümü'nde eğitimine devam etmiştir. Kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında çok sayıda madalya ve kupa kazandı.
Serhat Doğramacı, Burcu Doğramacı ile evlidir.