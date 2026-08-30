MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oldu: Atlas bebeğin 10 gün sonra ilk karesi ortaya çıktı

Atlas ismini verdikleri bebekleriyle ilgili duygularını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Burcu Doğramacı, yaptığı bu anlamlı paylaşımda "Hayatımızın en yoğun, en duygusal, en güzel 10 günü. İyi ki bizi seçtin Atlas'ım" sözlerine yer verdi.