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Kaynak: Haber Merkezi

MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı, hakkında ortaya atılan Bulls Girişim ortaklığı ve gözaltı iddialarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Doğramacı, franchise kurumuyla görüşmeler gerçekleştirildiğini ancak herhangi bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.

“ORTADA ATILMIŞ HERHANGİ BİR İMZA YOK”

Doğramacı paylaşımında, “Franchise kurumumuzla görüşüyorlardı; ortada atılmış herhangi bir imza, ortaklık ya da para alma durumu yok. Bu iddiaların hiçbiri gerçek değil” ifadelerini kullandı.

GÖZALTI İDDİASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Hakkında gözaltına alındığı yönünde haberler de yayıldığını belirten Doğramacı, bu iddialara sert tepki gösterdi:

“Hakkımda gözaltı bile yazmışlar. Çoluğunuz çocuğunuz yok mu? Ailelerin bu yalanları okuyunca ne hissedeceğini düşünecek empatiye sahip değilsiniz.”

Doğramacı açıklamasını, “Siz tıklanmanın ve paranın köpeği olmuşsunuz” sözleriyle tamamladı.