MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı, hakkında ortaya atılan Bulls Girişim ortaklığı ve gözaltı iddialarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

MasterChef şampiyonu Serhat ateş püskürdü: Siz paranın köpeği olmuşsunuz - Resim : 1

Doğramacı, franchise kurumuyla görüşmeler gerçekleştirildiğini ancak herhangi bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.

“ORTADA ATILMIŞ HERHANGİ BİR İMZA YOK”

Doğramacı paylaşımında, “Franchise kurumumuzla görüşüyorlardı; ortada atılmış herhangi bir imza, ortaklık ya da para alma durumu yok. Bu iddiaların hiçbiri gerçek değil” ifadelerini kullandı.

Fon soruşturması lüks filoya uzandı: 2 özel jet ve yata el konulduFon soruşturması lüks filoya uzandı: 2 özel jet ve yata el konulduGündem

GÖZALTI İDDİASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Hakkında gözaltına alındığı yönünde haberler de yayıldığını belirten Doğramacı, bu iddialara sert tepki gösterdi:

“Hakkımda gözaltı bile yazmışlar. Çoluğunuz çocuğunuz yok mu? Ailelerin bu yalanları okuyunca ne hissedeceğini düşünecek empatiye sahip değilsiniz.”

Doğramacı açıklamasını, “Siz tıklanmanın ve paranın köpeği olmuşsunuz” sözleriyle tamamladı.