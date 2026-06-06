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Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Didem Belen'e yaptığı evlilik teklifiyle dikkat çeken Sivrioğlu, önceki akşam bir mekândan çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Muhabirlerin "Yakın zamanda evlilik olacak mı, hazırlıklar başladı mı?" sorusuna Sivrioğlu, "Evet, planlarımız var. İnşallah en kısa zamanda güzel haberleri paylaşacağız" yanıtını verdi.

Nikâhın Türkiye'de mi yoksa yurt dışında mı yapılacağı yönündeki sorulara ise esprili bir dille karşılık veren ünlü şef, "Ona hanım karar verir" dedi. Sivrioğlu, sözlerini "Ben tam anlamıyla hanımcıyım. Hanımcı olursanız hayat daha kolay olur" ifadeleriyle sürdürerek çevresindekileri güldürdü.