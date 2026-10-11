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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, gastronomi dünyasının dev isimlerini bir araya getirdi. MasterChef jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya ve Şef Doğa Çitçi’nin ev sahipliğinde Gaziantep’e çıkarma yapan 12 ünlü şef, şehrin belirlenen 73 Lezzet Noktası'nı keşfetti. Şefler, Gaziantep'e yolu düşenlerin mutlaka tatması gereken lezzetleri tek tek sıraladı.

12 ÜNLÜ ŞEF GAZİANTEP'İN LEZZET HARİTASINI ÇIKARDI

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen Lezzet Noktası Projesi kapsamında Gaziantep mutfağı mercek altına alındı. Michelin Rehberi Tavsiye Listesi'nde yer alan Ahmet Güzelyağdöken, Umut Karakuş, Ömür Akkor, Erşan Yılmaz ve Michelin Bib Gourmand ödüllü Tamer Özkan gibi ünlü isimler, geleneksel lokantaları ve tarihi mekanları ziyaret ederek unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri deneyimledi.

"GAZİANTEP’E SADECE ÜÇ LEZZET ÖNERMEK HAKSIZLIK OLUR"

Gaziantep mutfağının sadece kebap, lahmacun ve baklavadan ibaret olmadığını vurgulayan MasterChef jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya, şehrin zengin yemek kültürüne dikkat çekti:

"Gaziantep’e sadece üç lezzet önermek gerçekten haksızlık olur. Burası günün her saatinde farklı bir lezzet sunan özel bir şehir. Ziyaretçilere öğle saatlerinde yuvalama, analı kızlı ve kuru dolma; akşam yemeklerinde ise alinazik ve kebap çeşitlerini öneriyorum. Tabii ki baklava ve katmer de bu deneyimin vazgeçilmezi."

KAYINVALİDELERİN GİZLİ TARİFİ: DAMAT DOLMASI

Festivalin diğer ev sahibi Şef Doğa Çitçi ise Gaziantep sofralarında hikayesi olan yemeklere vurgu yaptı. Çitçi, özellikle bayram sabahlarının vazgeçilmezi yuvalama ile geleneksel aile bağlarını yaşatan damat dolmasını öne çıkardı. Kayınvalidelerin damatlar için özel hazırladığı bu tarifin yanı sıra Akıtmalı Ufak Köfte ve Yoğurtlu Patates de şeflerin tavsiye listesinde yer aldı.

1635'TEN GÜNÜMÜZE UZANAN TARİH VE 13 SAATLİK LEZZET SIRRI

Şeflerin durakları arasında yüzyıllardır lezzet dağıtan köklü işletmeler de vardı:

1635 yılından bu yana hizmet veren mekanda, yabani fıstıktan elde edilerek sütle hazırlanan geleneksel Menengiç Kahvesi tanıtıldı.

Metanet Lokantası temsilcileri, koyun etinin 12-13 saat boyunca haşlanmasıyla hazırlanan Beyran çorbasının emeğe dayalı üretim sırlarını paylaştı.

Yesemek Mutfak şefleri ise sebze kabuklarından ekmeklere kadar her malzemenin değerlendirildiği geleneksel "sıfır atık" ev yemeklerinin restoran menülerinde nasıl yaşatıldığını aktardı.