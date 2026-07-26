Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro seçmeleri tüm hızıyla devam ederken, 8. yarışmacının belirlendiği 25 Temmuz akşamı yayınlanan bölümde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Mutfaktaki iddialı duruşuyla dikkat çeken Esra Türk, hazırladığı tabaktan memnun kalmayarak gözyaşlarına boğuldu ve "Yarışmak istemiyorum ben" diyerek stüdyoyu terk etti.

ŞEFLERDEN SERT TEPKİ: "ZORLUĞA DAYANARAK BURAYA GELİYORSUNUZ"

Hazırladığı tabağın şefler tarafından eleştirilmesinin ardından motivasyon kaybı yaşayan Esra, çekim aralarında ayrılık kararı alarak balkona çıkmayı reddetti. Yaşanan bu durum üzerine Jürilerden Somer Sivrioğlu sert tepki gösterdi. Somer Şef, yarışmacının kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yukarı gelmemeyi tercih etmiş. Herkes buraya hayalleri için geliyor. Madem buranın zorluğuna, eleştirisine dayanamıyorsan o zaman MasterChef'te ne işiniz var? İsteyen gelir, isteyen gider."

ESRA TÜRK YARIŞMAYI KESİN OLARAK BIRAKTI MI?

Sosyal medyada "Esra ayrıldı mı?" soruları zirveye tırmanırken, yarışmacının akıbeti yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla netleşmeye başladı. Duygusal bir kırılma yaşayarak stüdyodan ayrılan Esra'nın yeni bölüm tanıtımında kadroda yer aldığı görüldü. Yarışmacının ana kadro yolculuğuna devam edip etmeyeceği ve şeflerle yaşayacağı yüzleşmenin detayları gelecek bölümde netlik kazanacak.

MASTERCHEF ESRA TÜRK KİMDİR?

Yarışmaya Antalya'dan katılan Esra Türk, aslen Diyarbakırlıdır. İki çocuk annesi olan ve daha önce bir evlilik geçiren Türk, mutfak kariyeriyle öne çıkıyor:

Turizm ve otelcilik sektöründe bir otel mutfağında kısım şefi olarak görev yapıyor.

Sektörde yaklaşık 1,5 yıllık resmi tecrübesi bulunduğunu belirten Esra, geçmiş yıllarını sildiğini ve profesyonel kariyerine odağını verdiğini ifade ediyor.