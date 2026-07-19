Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef ilk iki isim belli oldu: 2026 MasterChef ana kadroya giren ikinci yarışmacı kim oldu?

MasterChef ilk iki isim belli oldu: 2026 MasterChef ana kadroya giren ikinci yarışmacı kim oldu?

Ekranların fenomen yarışması MasterChef Türkiye 2026, TV8'de nefes kesen ana kadro seçmeleriyle başladı. Danilo, Mehmet ve Somer şefin jüriliğinde, mutfakta haftalardır süren zorlu maratonda ana kadroya giren ilk iki isim belli oldu. İşte önlüğü kaparak adını yazdıran o yarışmacılar...

Kaynak: Diğer
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MasterChef ilk iki isim belli oldu: 2026 MasterChef ana kadroya giren ikinci yarışmacı kim oldu? - Resim: 1

MasterChef Türkiye 2026 sezonu, TV8 ekranlarında Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

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MasterChef ilk iki isim belli oldu: 2026 MasterChef ana kadroya giren ikinci yarışmacı kim oldu? - Resim: 2

Haftalardır şeflerin gözüne girmek ve hayallerini gerçekleştirmek için mutfakta ter döken yarışmacı adayları arasında ana kadro mücadelesi tüm hızıyla sürüyor.

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MasterChef ilk iki isim belli oldu: 2026 MasterChef ana kadroya giren ikinci yarışmacı kim oldu? - Resim: 3

Heyecanın ve rekabetin her geçen gün tırmandığı yarışmada, ana kadroya adını yazdıran ilk iki isim netleşti.

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MasterChef ilk iki isim belli oldu: 2026 MasterChef ana kadroya giren ikinci yarışmacı kim oldu? - Resim: 4

İşte MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadroya girmeyi başaran ilk isimleri ve eleme turlarında yaşananlar:

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MasterChef ilk iki isim belli oldu: 2026 MasterChef ana kadroya giren ikinci yarışmacı kim oldu? - Resim: 5

İLK ÖNLÜK ALİ NAZİK YEMEĞİYLE GELDİ

Ana kadro seçmelerinin ilk etabında şefler, yarışmacı adaylarından Türk mutfağının en seçkin ve teknik beceri gerektiren lezzetlerinden biri olan Ali Nazik yemeğini hazırlamalarını istedi.

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MasterChef ilk iki isim belli oldu: 2026 MasterChef ana kadroya giren ikinci yarışmacı kim oldu? - Resim: 6

Mutfakta zamanla yarışan adaylar arasından en doğru teknikleri kullanarak rakiplerini geride bırakan ve şeflerin büyük beğenisini kazanan Batuhan, MasterChef Türkiye 2026 sezonunun ilk ana kadro yarışmacısı oldu ve beyaz önlüğün sahibi oldu.

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MasterChef ilk iki isim belli oldu: 2026 MasterChef ana kadroya giren ikinci yarışmacı kim oldu? - Resim: 7

MASTERCHEF 2026'NIN İKİNCİ YARIŞMACISI BELLİ OLDU

Batuhan'ın ardından gözler, mutfakta tansiyonun bir an bile düşmediği ikinci önlük mücadelesine çevrildi.

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MasterChef ilk iki isim belli oldu: 2026 MasterChef ana kadroya giren ikinci yarışmacı kim oldu? - Resim: 8

Hızın, yaratıcılığın ve lezzetin ön planda olduğu zorlu eleme turlarında şeflerin yaptığı titiz değerlendirmeler son buldu.

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MasterChef ilk iki isim belli oldu: 2026 MasterChef ana kadroya giren ikinci yarışmacı kim oldu? - Resim: 9

Gecenin sonunda hazırladığı yaratıcı tabakla rakiplerini geride bırakan ve sergilediği yüksek performansla şeflerden tam not alan Nilay, MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna seçilen ikinci yarışmacı olmayı başardı.

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MasterChef ilk iki isim belli oldu: 2026 MasterChef ana kadroya giren ikinci yarışmacı kim oldu? - Resim: 10

GÜNCEL MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 ANA KADROSU

Haftalar sürecek olan bu zorlu maratonun sonunda tamamen şekillenecek olan MasterChef 2026 ana kadrosuna şu ana kadar girmeyi başaran isimler şunlar:

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MasterChef ilk iki isim belli oldu: 2026 MasterChef ana kadroya giren ikinci yarışmacı kim oldu? - Resim: 11

1. Yarışmacı: Batuhan

2. Yarışmacı: Nilay

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