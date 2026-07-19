MasterChef Türkiye 2026 sezonu, TV8 ekranlarında Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
MasterChef ilk iki isim belli oldu: 2026 MasterChef ana kadroya giren ikinci yarışmacı kim oldu?
Ekranların fenomen yarışması MasterChef Türkiye 2026, TV8'de nefes kesen ana kadro seçmeleriyle başladı. Danilo, Mehmet ve Somer şefin jüriliğinde, mutfakta haftalardır süren zorlu maratonda ana kadroya giren ilk iki isim belli oldu. İşte önlüğü kaparak adını yazdıran o yarışmacılar...Kaynak: Diğer
Haftalardır şeflerin gözüne girmek ve hayallerini gerçekleştirmek için mutfakta ter döken yarışmacı adayları arasında ana kadro mücadelesi tüm hızıyla sürüyor.
Heyecanın ve rekabetin her geçen gün tırmandığı yarışmada, ana kadroya adını yazdıran ilk iki isim netleşti.
İşte MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadroya girmeyi başaran ilk isimleri ve eleme turlarında yaşananlar:
İLK ÖNLÜK ALİ NAZİK YEMEĞİYLE GELDİ
Ana kadro seçmelerinin ilk etabında şefler, yarışmacı adaylarından Türk mutfağının en seçkin ve teknik beceri gerektiren lezzetlerinden biri olan Ali Nazik yemeğini hazırlamalarını istedi.
Mutfakta zamanla yarışan adaylar arasından en doğru teknikleri kullanarak rakiplerini geride bırakan ve şeflerin büyük beğenisini kazanan Batuhan, MasterChef Türkiye 2026 sezonunun ilk ana kadro yarışmacısı oldu ve beyaz önlüğün sahibi oldu.
MASTERCHEF 2026'NIN İKİNCİ YARIŞMACISI BELLİ OLDU
Batuhan'ın ardından gözler, mutfakta tansiyonun bir an bile düşmediği ikinci önlük mücadelesine çevrildi.
Hızın, yaratıcılığın ve lezzetin ön planda olduğu zorlu eleme turlarında şeflerin yaptığı titiz değerlendirmeler son buldu.
Gecenin sonunda hazırladığı yaratıcı tabakla rakiplerini geride bırakan ve sergilediği yüksek performansla şeflerden tam not alan Nilay, MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna seçilen ikinci yarışmacı olmayı başardı.
GÜNCEL MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 ANA KADROSU
Haftalar sürecek olan bu zorlu maratonun sonunda tamamen şekillenecek olan MasterChef 2026 ana kadrosuna şu ana kadar girmeyi başaran isimler şunlar:
1. Yarışmacı: Batuhan
2. Yarışmacı: Nilay