TV8 ekranlarının fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2026, yeni sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı kim oldu?
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı sürerken, haftalardır devam eden zorlu eleme maratonunun ardından ana kadroya giren üçüncü yarışmacı belli oldu.Kaynak: Diğer
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu programda, ana kadro seçmeleri tüm hızıyla sürerken mutfaktaki rekabetin dozu her geçen gün daha da artıyor.
İlk iki önlüğün sahiplerini bulmasının ardından, 19 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümde tezgah başında adeta bir zaman yarışı yaşandı.
ZİRVE MÜCADELESİNDE TANSİYON YÜKSELDİ
İlk günlerin başarılı performanslarının ardından, yarışmacılar dev kadroda kendilerine yer bulabilmek için kıyasıya bir mücadeleye girişti.
İki aşamalı, zorlu eleme etabında yarışmacılardan hem teknik hem de yaratıcı tabaklar istendi.
Gecenin sonunda Yiğit, Olabiyi ve Hasan Alp arasında nefes kesen bir üçlü mücadele gerçekleşti.
Şeflerin beğenisine sunulan tabaklar arasında, rakiplerinden daha yaratıcı ve teknik bir tabak çıkararak tam not almayı başaran isim Hasan Alp Karabacak oldu.
Hasan Alp, bu başarısıyla MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosunun 3. önlüğünü cebine koydu.
MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN İLK İSİMLER
Büyük bir heyecanla başlayan yeni sezonda ilk 20'ye girmeyi başaran ve şimdiye kadar ana kadro biletini alan yarışmacılar şu şekilde sıralandı:
1. Yarışmacı: Batuhan (17 Temmuz 2026)
2. Yarışmacı: Nilay (18 Temmuz 2026)
3. Yarışmacı: Hasan Alp (19 Temmuz 2026)