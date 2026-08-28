Dünya'nın yaşanamaz bir hale gelmesiyle insanlığın yeni yaşam alanları aramak üzere uzaya yayıldığı bir gelecekte geçen Exodus, aksiyon RPG türünde benzersiz bir hikaye sunmayı hedefliyor.
Mass Effect hissiyatlı yeni bilim kurgu oyunu Exodus için geri sayım başladı
Zaman genişlemesi mekaniği ve zengin hikaye evreniyle öne çıkan bilim kurgu RPG oyunu Exodus'un çıkış tarihi açıklandı. Eski BioWare geliştiricilerinin imzasını taşıyan merakla beklenen yapımın detayları netleşti.Haber Merkezi
İnsanlığın 40 bin ışık yılı uzaklıktaki sistemlere farklı zamanlarda ulaşması, oyunun temelini oluşturan zaman genişlemesi kavramını doğuruyor.
Hedef noktalarına ilk ulaşan ve genetik modifikasyonlarla bedenlerini değiştiren topluluklar kendilerini Celestial olarak adlandırıyor.
Zaman genişlemesi mekaniği sayesinde ana karakter Jun Aslan için uzayda geçen birkaç gün veya hafta, kendi gezegeninde yıllara ya da onlarca yıla denk geliyor.
Bu durum, oyuncunun aldığı kararların sonuçlarını çok uzun bir geleceğe taşıyarak hikaye akışını doğrudan etkiliyor.
GELİŞMİŞ ZEKAYA SAHİP EKİP ARKADAŞLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Celestial'lerin Dünya'dan götürülen hayvanlar üzerinde uyguladığı teknolojiler sonucunda yüksek bir bilince kavuşan ve "Awakened" olarak anılan canlılar da oyunda önemli bir yer tutuyor.
Gamescom kapsamında yayınlanan sinematik fragmanda tanıtılan Salt isimli Awakened ahtapot, bu karakterlerin öne çıkan örnekleri arasında bulunuyor.
Mekanik bir savaş giysisi kullanan keskin nişancı Salt'ın yanı sıra Tom Vargas, Elise Charroux, Phaedra Nath ve Suliman gibi farklı arka planlara sahip karakterler de ana karakter Jun Aslan'ın ekibinde yer alıyor.
TECRÜBELİ GELİŞTİRİCİ KADROSU VE ÇIKIŞ TARİHİ
Archetype Entertainment tarafından geliştirilen ve Unreal Engine 5 motoruyla hazırlanan yapım, BioWare geçmişine sahip tecrübeli isimleri bir araya getiriyor.
Baldur's Gate ve Dragon Age gibi projelerde yer alan James Ohlen ile Mass Effect serisinin yazarı Drew Karpyshyn oyunun geliştirici ekibinde bulunuyor.
Oyun dünyasında heyecan yaratan Exodus; 7 Nisan 2027 tarihinde PC (Steam ve Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series S ve Xbox Series X platformlarında oyuncularla buluşacak.