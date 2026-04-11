Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği, son günlerde bazı yayın organlarında yer alan "kayyum atandı" iddialarını kesin bir dille yalanladı. Dernek yönetimi, kamuoyunu yanıltan haberlere karşı hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

"KAYYUM TALEBİ DE NEDENİ DE YOK"

Dernek tarafından yapılan resmi açıklamada, basına yansıyan haberlerin gerçekle bağdaşmadığı vurgulandı. Yargıya taşınan konunun bir "kayyum" süreci değil, yalnızca bir üyenin başvurusu olduğu belirtildi.

Açıklamada, sürecin şu detaylardan ibaret olduğu kaydedilerek "Bir dernek üyesi, başkanlık makamının boşaldığı iddiasıyla genel kurulun toplantıya çağrılmasını talep etti.Söz konusu başvuruda kayyum atanmasına yönelik bir talep bulunmadığı gibi, böyle bir adım atılması için hukuki bir gerekçenin de oluşmadığı ifade edildi." denildi.

"BAŞKANIN TUTUKLULUĞU GÖREVİNE ENGEL DEĞİL"

Dernek yönetimi, tartışmalara neden olan başkanın tutukluluk haline de açıklık getirdi. Bu durumun geçici bir tedbir niteliği taşıdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Dernek Başkanımızın medeni haklarını kullanma ehliyeti kısıtlanmamıştır. Türk Medeni Kanunu ve tüzüğümüz uyarınca, bu durumun başkanlığın boşaldığı şeklinde yorumlanması hukuken mümkün değildir."

YÖNETİM GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Dernek, tüm organların eksiksiz bir şekilde işleyişini sürdürdüğünü ilan etti. Yapılan son bilgilendirmede, "Dernek Başkanı, Yönetim Kurulu ve tüm organlar görevlerinin başındadır. Bu görevlerin sürdürülmesinde herhangi bir hukuki engel bulunmamaktadır" denilerek asılsız haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği, yanıltıcı bilgiler paylaşan ve kurumsal kimliğine zarar veren yayın organları hakkında gerekli yasal girişimlerin başlatıldığı da duyurdu.