Fransa’da istihbaratçılar, polisler ve Mason locası üyelerinden oluşan 22 kişi, bir suikast timi kurmak ve mafya usulü suçlar işlemek suçlamasıyla yargılanmaya başlandı.

Euronews'te yer alan habere göre, Sanık sandalyesinde oturanlar arasında Fransa dış istihbarat servisi (DGSE) mensubu dört asker, iki polis memuru, emekli bir iç istihbarat (DGSI) görevlisi, bir güvenlik görevlisi ve iki iş insanı bulunuyor.

Pazartesi günü başlayan davada sanıklar cinayet, suikast girişimi ve organize suç örgütü üyeliği gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya.

DEVLET İÇİNDE SUÇ ÖRGÜTÜ

İddianamede, Paris’in banliyölerinden Puteaux’da faaliyet gösteren eski “Athanor Mason Locası” bünyesinde bir suç şebekesi kurulduğu belirtiliyor.

Sanıklar; bir yarış pilotunun öldürülmesi, bir iş koçu ve bir sendikacıya yönelik suikast girişimleri, nitelikli saldırı ve suç ortaklığı ile suçlanıyor. Yaşları 30 ile 73 arasında değişen sanıkların çoğunun daha önceden sabıka kaydı bulunmuyor.

Savcılık, şebekenin elebaşları olarak Athanor locası üyeleri Jean-Luc Bagur, Frédéric Vaglio ve Daniel Beaulieu’yu işaret ediyor.

Suçlu bulunmaları halinde bu isimler müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Ayrıca locaya üye olmamasına rağmen “pis işleri” yürüttüğü iddia edilen Sébastien Leroy da aynı ceza istemiyle yargılanıyor.

Olay örgüsü, Temmuz 2020’de iş koçu Marie-Hélène Dini’ye yönelik başarısız bir suikast girişimiyle gün yüzüne çıktı.

İTİRAF GELDİ

Dini’nin evinin yakınlarında silahlı halde yakalanan iki asker, sorgularında “devlet adına gizli bir görev yürüttüklerini” ve Dini’nin MOSSAD ajanı olduğu gerekçesiyle etkisiz hale getirilmesi talimatını aldıklarını sandıklarını itiraf etti.

Soruşturma derinleştirildiğinde, Dini’nin ticari rakibi olan ve Athanor locasının “üstad-ı azamı” konumundaki 69 yaşındaki Jean-Luc Bagur’a ulaşıldı.

İddiaya göre Bagur, rakibini ortadan kaldırmak için locadan arkadaşı Vaglio ile 70 bin euro karşılığında anlaştı.

53 yaşındaki bir girişimci olan Vaglio’nun ise bu işi, emekli iç istihbarat ajanı Daniel Beaulieu’nun emrindeki suikast timine devrettiği öne sürülüyor.

Soruşturma, “Mason Mafyası” olarak adlandırılan yapının işlediği suçların zamanla basit intikam eylemlerinden cinayete evrildiğini ortaya koydu.

YARIŞ PİLOTU CİNAYETİNDE PARMAKLARI VAR

2018 yılında cesedi bir ormanda bulunan yarış pilotu Laurent Pasquali’nin, Vaglio’nun arkadaşlarına olan borcunu ödemediği gerekçesiyle infaz edildiği iddia ediliyor.

Kundaklama: Şebekenin, bir iş kadınının bilgisayarını çalmak için sokak ortasında saldırı düzenlediği ve Bagur’un şirketindeki yolsuzlukları fark eden bir ortağının aracını ateşe verdiği de dosyada yer alan suçlamalar arasında. Güvenlik görevlisi olan sanık Sébastien Leroy, polise verdiği ifadede her zaman hükümet adına hareket ettiğini düşündüğünü savundu.

Leroy, eski istihbaratçı Beaulieu’nun kendisini manipüle ettiğini ve kendisine istihbarat muhbiri olma vaadi verdiğini iddia etti.

13 SANIK İÇİN MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Hedef alınan iş koçu Dini’nin avukatı Jean-William Vezinet, “Müvekkilimi asıl dehşete düşüren şey; polislerin, eski istihbarat ajanlarının ve Masonların, yani tam da toplumun iyiliği için hareket etmesi gereken kişilerin bu işin merkezinde olmasıdır,” ifadelerini kullandı.

Elebaşı olduğu iddia edilen 72 yaşındaki Daniel Beaulieu’nun gözaltındayken intihara teşebbüs ettiği ve bu nedenle ciddi sağlık sorunları yaşadığı belirtiliyor. En az üç ay sürmesi beklenen davada, 13 sanık hakkında müebbet hapis cezası isteniyor.





