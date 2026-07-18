Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda uygulanan kuvvet programıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çabukluk çalışmaları ve dar alanda pas organizasyonları gerçekleştirdi.
Antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapan sarı-lacivertli ekipte, İngiliz futbolcu Mason Greenwood da ilk kez takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalarda yer aldı.
Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.