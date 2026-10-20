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Kaynak: İHA

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mason Greenwood, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag karşısında gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmaya 10 numara pozisyonunda başlayan Greenwood, 11. dakikada Semedo'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşarak topu filelere gönderdi. İngiliz futbolcu, maç boyunca Fenerbahçe'nin birçok hücumunda da rol aldı.

17 MAÇTA 7 GOL, 4 ASİST

25 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 8, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve lig aşamasında ise 9 olmak üzere 17 karşılaşmada forma giydi.

Greenwood bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 4 kez de gol pası verdi. İngiliz futbolcu, Slavia Prag karşılaşmasının 82. dakikasında yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.