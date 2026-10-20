Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mason Greenwood, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag karşısında gol sevinci yaşadı.

Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla 7. golünü attı - Resim : 1

Karşılaşmaya 10 numara pozisyonunda başlayan Greenwood, 11. dakikada Semedo'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşarak topu filelere gönderdi. İngiliz futbolcu, maç boyunca Fenerbahçe'nin birçok hücumunda da rol aldı.

17 MAÇTA 7 GOL, 4 ASİST

25 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 8, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve lig aşamasında ise 9 olmak üzere 17 karşılaşmada forma giydi.

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Greenwood bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 4 kez de gol pası verdi. İngiliz futbolcu, Slavia Prag karşılaşmasının 82. dakikasında yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.