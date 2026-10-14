Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Masmavi boğaz kahverengiye döndü: Kıyıdan 200 metre ileriye ulaştı

Masmavi boğaz kahverengiye döndü: Kıyıdan 200 metre ileriye ulaştı

İstanbul’da şiddetli sağanak sonrası derelerden boğaza akan sular nedeniyle İstanbul Boğazı’nın rengi kahverengiye döndü. Kıyı kesimlerde 200 metrelik alanlar etkilendi.

Kaynak: DHA
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Masmavi boğaz kahverengiye döndü: Kıyıdan 200 metre ileriye ulaştı - Resim: 1

İstanbul’da etkili olan sağnak yağışın ardından İstanbul Boğazı'nda denizin rengi kahverengiye döndü.

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Masmavi boğaz kahverengiye döndü: Kıyıdan 200 metre ileriye ulaştı - Resim: 2

İstanbul’da gece yarısından sonra etkisini artıran sabah saatlerinde ise yoğun şekilde yağan yağmur nedeniyle İstanbul Boğazı'nın rengi değişti.

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Masmavi boğaz kahverengiye döndü: Kıyıdan 200 metre ileriye ulaştı - Resim: 3

Derelerden akan suyun boğaza ulaşmasıyla kıyı kesimlerde bazı bölgelerde yaklaşık 200 metrelik alanlarda denizin rengi kahverengiye döndü

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Masmavi boğaz kahverengiye döndü: Kıyıdan 200 metre ileriye ulaştı - Resim: 4
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Masmavi boğaz kahverengiye döndü: Kıyıdan 200 metre ileriye ulaştı - Resim: 5
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Masmavi boğaz kahverengiye döndü: Kıyıdan 200 metre ileriye ulaştı - Resim: 6
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Masmavi boğaz kahverengiye döndü: Kıyıdan 200 metre ileriye ulaştı - Resim: 7
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Masmavi boğaz kahverengiye döndü: Kıyıdan 200 metre ileriye ulaştı - Resim: 8
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Masmavi boğaz kahverengiye döndü: Kıyıdan 200 metre ileriye ulaştı - Resim: 9
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Masmavi boğaz kahverengiye döndü: Kıyıdan 200 metre ileriye ulaştı - Resim: 10
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Masmavi boğaz kahverengiye döndü: Kıyıdan 200 metre ileriye ulaştı - Resim: 11
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Masmavi boğaz kahverengiye döndü: Kıyıdan 200 metre ileriye ulaştı - Resim: 12
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Masmavi boğaz kahverengiye döndü: Kıyıdan 200 metre ileriye ulaştı - Resim: 13
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