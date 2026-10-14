İstanbul’da etkili olan sağnak yağışın ardından İstanbul Boğazı'nda denizin rengi kahverengiye döndü.
Masmavi boğaz kahverengiye döndü: Kıyıdan 200 metre ileriye ulaştı
İstanbul’da şiddetli sağanak sonrası derelerden boğaza akan sular nedeniyle İstanbul Boğazı’nın rengi kahverengiye döndü. Kıyı kesimlerde 200 metrelik alanlar etkilendi.Kaynak: DHA
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İstanbul’da gece yarısından sonra etkisini artıran sabah saatlerinde ise yoğun şekilde yağan yağmur nedeniyle İstanbul Boğazı'nın rengi değişti.
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Derelerden akan suyun boğaza ulaşmasıyla kıyı kesimlerde bazı bölgelerde yaklaşık 200 metrelik alanlarda denizin rengi kahverengiye döndü
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