Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Merkez Mahallesin'nde bulunan kız arkadaşının evine giden Hüseyin A., eve varmasına birkaç sokak kala maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralandığı belirlenen Hüseyin A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.