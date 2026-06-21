Maskat açıklarında bekleyiş: Hürmüz kapısında tanker yoğunluğu

Her ne kadar sahada zaman zaman askeri restleşmeler ve kırılganlıklar devam etse de, lojistik firmaları ve uluslararası otoriteler boğazdaki deniz taşımacılığının kısa süre içinde tamamen normale dönmesini bekliyor. Enerji arz güvenliği açısından hayati önem taşıyan bu geçişlerin sorunsuz tamamlanması için bölgedeki uluslararası donanma güçleri de durumu yakından takip ediyor.