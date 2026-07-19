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Masfen Enerji halka arzında talep toplama işlemleri 22, 23 ve 24 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yatırımcılar, üç gün boyunca aracı kurumlar ve bankalar üzerinden taleplerini iletebilecek.

HALKA ARZ FİYATI VE BÜYÜKLÜĞÜ

Şirketin halka arzında pay başına fiyat 45,68 TL olarak belirlendi. Sabit fiyatla talep toplama yöntemi uygulanacak halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 3 milyar 882 milyon 800 bin TL olması planlanıyor. Halka açıklık oranı ise yüzde 15,32 olarak açıklandı.

MASFEN ENERJİ KAÇ LOT VERİR?

Toplam 85 milyon lotun dağıtılacağı halka arzda, katılımcı sayısına göre tahmini lot dağılımı şu şekilde hesaplanıyor:

200 bin yatırımcı: yaklaşık 425 lot

300 bin yatırımcı: yaklaşık 283 lot

400 bin yatırımcı: yaklaşık 212 lot

500 bin yatırımcı: yaklaşık 170 lot

700 bin yatırımcı: yaklaşık 121 lot

1 milyon yatırımcı: yaklaşık 85 lot

1,5 milyon yatırımcı: yaklaşık 56 lot

2 milyon yatırımcı: yaklaşık 42 lot

Kesin dağılım, talep toplama sürecinin ardından katılımcı sayısına göre netleşecek.

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Açıklanan verilere göre Masfen Enerji halka arzı katılım endeksine uygun değil.

MASFEN ENERJİ NE İŞ YAPIYOR?

Masfen Enerji, güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirket;

Çatı ve arazi tipi GES projeleri

Güneş enerjisi santrali kurulumu

EPC (mühendislik, tedarik ve kurulum) hizmetleri

Elektrik üretimi

Depolamalı GES yatırımları

Güneş takip sistemleri

Batarya yönetimi ve enerji depolama teknolojileri

alanlarında çalışmalar yürütüyor. Ayrıca şirket, yenilenebilir enerji ve depolama teknolojilerine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine de odaklanıyor.

Masfen Enerji’nin halka arzı, enerji sektöründeki yatırımlar ve yatırımcı ilgisi açısından yakından takip ediliyor.