Masfen Enerji halka arzında talep toplama işlemleri 22, 23 ve 24 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yatırımcılar, üç gün boyunca aracı kurumlar ve bankalar üzerinden taleplerini iletebilecek.
HALKA ARZ FİYATI VE BÜYÜKLÜĞÜ
Şirketin halka arzında pay başına fiyat 45,68 TL olarak belirlendi. Sabit fiyatla talep toplama yöntemi uygulanacak halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 3 milyar 882 milyon 800 bin TL olması planlanıyor. Halka açıklık oranı ise yüzde 15,32 olarak açıklandı.
MASFEN ENERJİ KAÇ LOT VERİR?
Toplam 85 milyon lotun dağıtılacağı halka arzda, katılımcı sayısına göre tahmini lot dağılımı şu şekilde hesaplanıyor:
200 bin yatırımcı: yaklaşık 425 lot
300 bin yatırımcı: yaklaşık 283 lot
400 bin yatırımcı: yaklaşık 212 lot
500 bin yatırımcı: yaklaşık 170 lot
700 bin yatırımcı: yaklaşık 121 lot
1 milyon yatırımcı: yaklaşık 85 lot
1,5 milyon yatırımcı: yaklaşık 56 lot
2 milyon yatırımcı: yaklaşık 42 lot
Kesin dağılım, talep toplama sürecinin ardından katılımcı sayısına göre netleşecek.
KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Açıklanan verilere göre Masfen Enerji halka arzı katılım endeksine uygun değil.
MASFEN ENERJİ NE İŞ YAPIYOR?
Masfen Enerji, güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirket;
Çatı ve arazi tipi GES projeleri
Güneş enerjisi santrali kurulumu
EPC (mühendislik, tedarik ve kurulum) hizmetleri
Elektrik üretimi
Depolamalı GES yatırımları
Güneş takip sistemleri
Batarya yönetimi ve enerji depolama teknolojileri
alanlarında çalışmalar yürütüyor. Ayrıca şirket, yenilenebilir enerji ve depolama teknolojilerine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine de odaklanıyor.
Masfen Enerji’nin halka arzı, enerji sektöründeki yatırımlar ve yatırımcı ilgisi açısından yakından takip ediliyor.