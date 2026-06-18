Lüks otomobil üreticisi Maserati, spor otomobil pazarında gerileyen satış grafiklerini yukarı taşımak adına ikonik modelleri GranTurismo ve GranCabrio’yu 2027 model yılı için tazeledi. Görsel açıdan önceki nesillerine göre belirgin farklar taşıyan araçlarda; ön panel tasarımları yenilenirken, tüm serinin tampon yapısı değiştirilerek kullanıcılara üç farklı seçenek sunuldu.
Maserati düğmeye bastı: Görenin bir daha baktığı o ikonik modellerde devrim
Maserati, düşen satışlarını artırmak amacıyla yenilediği 2027 GranTurismo ve GranCabrio modellerini tanıttı. Yeni tasarımları, V6 motor seçenekleri ve elektrikli Folgore versiyonlarıyla dikkat çeken lüks otomobiller, performans güncellemeleriyle pazarda yeniden iddia sahibi olmayı hedefliyor.Kaynak: Diğer
Serinin en agresif hatlarına sahip olan Trofeo versiyonunda; sert tasarımlı ön ve arka tamponlar, özel Pegaso dövme jantlar ve yoğun karbon fiber detaylar öne çıkıyor. Yenilenen ön tampon, araca sportif bir görünüm kazandırmanın yanı sıra motor soğutmasına katkı sağlıyor ve rüzgâr direncini minimuma indiriyor. Marka ayrıca tüm seride farları, stop lambalarını ve ön ızgarayı tamamen elden geçirdi.
Maserati’nin tamamen elektrikli Folgore modelleri, 2027 yılında da ürün gamında yer almaya devam ediyor. Elektrikli versiyonlar; kendilerine özgü tampon tasarımları, özel jantları, bakır renkli logoları ve ışıklı yan hava girişleriyle benzinli kardeşlerinden ayrışıyor.
Giriş seviyesi modeller, gücünü markanın MC20 modelinde de görev yapan 3.0 litrelik çift turbolu V6 motordan alıyor. Yapılan güncellemeyle 483 beygir güce ulaşan bu motor, araçların saatte 300 kilometre civarındaki hızlara kolayca çıkmasını sağlıyor.
Daha yüksek performans beklentisi olanlar için geliştirilen Trofeo versiyonu ise aynı V6 motorun optimize edilmiş bir sürümüyle 582 beygir güç üretiyor. Trofeo; üstü açık GranCabrio modelinde saatte 316 kilometre, sabit tavanlı GranTurismo modelinde ise saatte 320 kilometre maksimum hıza ulaşıyor.
Üç adet elektrik motorunun kombinasyonuyla hareket eden Folgore seçeneği, toplamda 751 beygirlik yüksek bir güç sunuyor. 92.5 kWh kapasiteli bir bataryaya sahip olan elektrikli modelin son hızı; üstü açık versiyonda saatte 290 kilometre, kapalı gövde tipinde ise saatte 325 kilometre olarak belirtiliyor.
Tek şarjla 401 kilometre menzil sunan Folgore, eski modeline kıyasla yaklaşık 32 kilometrelik bir menzil artışı sağlasa da uzun yolculuklar için benzinli motor seçeneği daha avantajlı bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Maserati, 2027 model yılıyla birlikte renk paletine yeşil, mavi ve bronz tonlarının da dahil olduğu yedi yeni dış renk seçeneği ekledi. Araçların kabin içinde ise yarış otomobili esintileri taşıyan, altı ve üstü düzleştirilmiş yeni bir direksiyon simidi ile güncellenmiş dijital saat yer alıyor. Ayrıca kokpitte bulunan üç ekranın da arayüz grafikleri daha modern bir görünüme kavuşturuldu.