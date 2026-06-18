Maserati düğmeye bastı: Görenin bir daha baktığı o ikonik modellerde devrim

Maserati, 2027 model yılıyla birlikte renk paletine yeşil, mavi ve bronz tonlarının da dahil olduğu yedi yeni dış renk seçeneği ekledi. Araçların kabin içinde ise yarış otomobili esintileri taşıyan, altı ve üstü düzleştirilmiş yeni bir direksiyon simidi ile güncellenmiş dijital saat yer alıyor. Ayrıca kokpitte bulunan üç ekranın da arayüz grafikleri daha modern bir görünüme kavuşturuldu.