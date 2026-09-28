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MASAK’ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne (EMİS) yönelik yürütülen “siyasal veya askeri casusluk” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

ESKİ MASAK YÖNETİCİSİ DAHİL 3 TUTUKLAMA

Sulh ceza hakimliği, Eda Aydoğan, Güner Eke ve eski MASAK yöneticisi İnönü Akgün Alp’in tutuklanmasına karar verdi. Zehra Yılmaz, Zeki Özcan ve Mehmet Yazıcı ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

3 ESKİ MASAK BAŞKANININ BİLGİSİNE BAŞVURULDU

Soruşturmanın kapsamı MASAK’ın geçmiş dönem yöneticilerine de uzandı. Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli’nin soruşturma kapsamında bilgilerine başvuruldu.

SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE MASAK’IN DİJİTAL ALTYAPISI VAR

Başsavcılık soruşturması, 2012-2018 yılları arasında MASAK’ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerine odaklanıyor. Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirtilen kişi ve şirketlerin bu süreçlerde etkili olduğuna yönelik tespitlerin bulunduğu açıklandı.

ERDOĞAN VE BAKANLARA İLİŞKİN SORGULAMALAR TESPİT EDİLDİ

Soruşturmaya ilişkin incelemelerde MASAK sistemi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar yapıldığı tespit edildiği aktarıldı.

16 ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında toplam 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı. Yurt dışında bulunduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında “siyasal veya askeri casusluk” suçundan yakalama kararı çıkarılırken, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İKİ ŞİRKETE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında AGMLAB AŞ ve MRD AŞ’ye mahkeme kararıyla el konulduğu, şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum olarak atandığı da açıklandı.