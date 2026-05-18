Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü üzerinden işlem yaptıkları izlenimi oluşturan 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, zanlıların bakanlık ve bağlı kurumlarla herhangi bir bağlantıları bulunmamasına rağmen sahte evraklar hazırlayıp vatandaşlarla gerçeğe aykırı sözleşmeler imzaladıkları tespit edildi.

MİLYONLUK VURGUN ORTAYA ÇIKTI

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen incelemelerde, şüphelilerin kurdukları şirketler aracılığıyla organize şekilde hareket ettikleri belirlendi. Şebekenin, 23 mağdurdan toplam 642 milyon 853 bin lira haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

MASAK raporlarına göre ise şirket hesapları üzerinden toplam 2 milyar 764 milyon 841 bin 922 liralık para trafiği gerçekleştiği saptandı.

23 İLDE EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Resmi ve özel belgede sahtecilik" suçlarından haklarında işlem başlatılan 118 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 23 ilde operasyonların sürdüğü bildirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.