İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada hazırlanan MASAK incelemesine göre, 6 Şubat depremlerinin ardından AHBAP Derneği hesaplarına sanat ve medya dünyasının tanınmış isimleri tarafından milyonlarca liralık bağış yapıldığı tespit edildi.
MASAK kayıtlarında AHBAP'a bağış yapan ünlüler: İşte liste
Deprem sonrası AHBAP’a milyonlarce lira bağış yapan ünlü isimler MASAK raporunda yer aldı. Soruşturmada sanatçılar değil, bağışların dernek hesaplarından nereye aktarıldığı ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı mercek altında.Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir çok ünlü ismin bağış yaptığı bilgisinin dosyada yer aldığı bildirildi.
Erdinç'in paylaşımına göre dosyada yer alan mali kayıtlarda; Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç, Ebru Gündeş, Somer Sivrioğlu, Halit Ergenç, Can Yaman, Afra Saraçoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Aras Bulut İynemli, Beyazıt Öztürk, Kerem Bürsin, Engin Akyürek, Gülse Birsel, İrem Derici ve çok sayıda sanatçı ile oyuncunun deprem yardımı amacıyla bağış yaptığı yer alıyor.
Erdinç'in paylaşımında konuya ilişkin olarak şu ifadeler yer aldı: "Soruşturmanın odağında ise bağış yapan isimler değil, bu paraların dernek hesaplarına ulaştıktan sonra hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, yardım çağrılarında belirtilen amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.
Dosyadaki mevcut tespitlere göre, bağış yapan sanatçı ve medya mensuplarının herhangi bir suç örgütüyle bağlantılı olduğuna ilişkin bir söz konusu değil. Fakat, bağışların amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde, iyi niyetle yardım yapan sanatçıların mağdur veya suçtan zarar gören sıfatıyla dosyada yer alabilirler."
Erdinç'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre MASAK kayıtlarında Ahbap derneğine bağış yapan bağışçılar ve bağış tutarları şöyle:
1.000.000 TL bağış yapanlar
Ajda Pekkan – 1.000.000 TL
Tarkan – 1.000.000 TL
Sibel Can (Sibel Cangüre adına) – 1.000.000 TL
Barış Arduç – 1.000.000 TL
Ebru Şahin – 1.000.000 TL
Tolga Çevik – 997.650 TL
Ali Atay – 562.386 TL
500.000 TL Bağış yapanlar
Ebru Gündeş – 500.000 TL
Somer Sivrioğlu – 500.000 TL
Genco Erkal – 500.000 TL
Halit Ergenç – 400.000 TL (iki ayrı işlem)
Hasan Can Kaya – 320.000 TL
Danla Bilic (Neslihan Damla Aktepe) – 250.000 TL
Can Yaman – 250.000 TL
200.000 TL Bağış yapanlar
Afra Saraçoğlu – 200.000 TL
Binnur Kaya – 200.000 TL
Beyazıt Öztürk – 200.000 TL
Aras Bulut İynemli – 200.000 TL
Kıvanç Tatlıtuğ – 200.000 TL
İbrahim Büyükak – 200.000 TL
Seray Kaya – 200.000 TL
Kerem Bürsin – 200.000 TL
Engin Akyürek – 200.000 TL
Serap Engin – 200.000 TL (işlem açıklamasında “Ferzan Özpetek” ifadesi yer alıyor.)
150.000 TL Bağış yapanlar
Melis Sezen – 150.000 TL
Leyla Hazal Atay – 150.000
TL İrem Derici – 150.000 TL
Gülse Birsel – 150.000 TL
Burak Deniz – 150.000 TL
100.000 TL Bağış yapanlar
Salih Bademci – 100.000 TL
Emir Ersoy – 100.000 TL
Gökhan Tepe – 100.000 TL
Sarp Apak – 100.000 TL
İbrahim Selim – 100.000 TL
Uraz Kaygılaroğlu – 100.000 TL
Elçin Sangu – 100.000 TL