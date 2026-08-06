MASAK kayıtlarında AHBAP'a bağış yapan ünlüler: İşte liste

Dosyadaki mevcut tespitlere göre, bağış yapan sanatçı ve medya mensuplarının herhangi bir suç örgütüyle bağlantılı olduğuna ilişkin bir söz konusu değil. Fakat, bağışların amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde, iyi niyetle yardım yapan sanatçıların mağdur veya suçtan zarar gören sıfatıyla dosyada yer alabilirler."