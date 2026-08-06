Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem MASAK kayıtlarında AHBAP'a bağış yapan ünlüler: İşte liste

MASAK kayıtlarında AHBAP'a bağış yapan ünlüler: İşte liste

Deprem sonrası AHBAP’a milyonlarce lira bağış yapan ünlü isimler MASAK raporunda yer aldı. Soruşturmada sanatçılar değil, bağışların dernek hesaplarından nereye aktarıldığı ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı mercek altında.

Kaynak: Haber Merkezi
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MASAK kayıtlarında AHBAP'a bağış yapan ünlüler: İşte liste - Resim: 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada hazırlanan MASAK incelemesine göre, 6 Şubat depremlerinin ardından AHBAP Derneği hesaplarına sanat ve medya dünyasının tanınmış isimleri tarafından milyonlarca liralık bağış yapıldığı tespit edildi.

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MASAK kayıtlarında AHBAP'a bağış yapan ünlüler: İşte liste - Resim: 2

Gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir çok ünlü ismin bağış yaptığı bilgisinin dosyada yer aldığı bildirildi.

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MASAK kayıtlarında AHBAP'a bağış yapan ünlüler: İşte liste - Resim: 3

Erdinç'in paylaşımına göre dosyada yer alan mali kayıtlarda; Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç, Ebru Gündeş, Somer Sivrioğlu, Halit Ergenç, Can Yaman, Afra Saraçoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Aras Bulut İynemli, Beyazıt Öztürk, Kerem Bürsin, Engin Akyürek, Gülse Birsel, İrem Derici ve çok sayıda sanatçı ile oyuncunun deprem yardımı amacıyla bağış yaptığı yer alıyor.

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MASAK kayıtlarında AHBAP'a bağış yapan ünlüler: İşte liste - Resim: 4

Erdinç'in paylaşımında konuya ilişkin olarak şu ifadeler yer aldı: "Soruşturmanın odağında ise bağış yapan isimler değil, bu paraların dernek hesaplarına ulaştıktan sonra hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, yardım çağrılarında belirtilen amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.

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MASAK kayıtlarında AHBAP'a bağış yapan ünlüler: İşte liste - Resim: 5

Dosyadaki mevcut tespitlere göre, bağış yapan sanatçı ve medya mensuplarının herhangi bir suç örgütüyle bağlantılı olduğuna ilişkin bir söz konusu değil. Fakat, bağışların amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde, iyi niyetle yardım yapan sanatçıların mağdur veya suçtan zarar gören sıfatıyla dosyada yer alabilirler."

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MASAK kayıtlarında AHBAP'a bağış yapan ünlüler: İşte liste - Resim: 6

Erdinç'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre MASAK kayıtlarında Ahbap derneğine bağış yapan bağışçılar ve bağış tutarları şöyle:

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MASAK kayıtlarında AHBAP'a bağış yapan ünlüler: İşte liste - Resim: 7

1.000.000 TL bağış yapanlar

Ajda Pekkan – 1.000.000 TL

Tarkan – 1.000.000 TL

Sibel Can (Sibel Cangüre adına) – 1.000.000 TL

Barış Arduç – 1.000.000 TL

Ebru Şahin – 1.000.000 TL

Tolga Çevik – 997.650 TL

Ali Atay – 562.386 TL

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MASAK kayıtlarında AHBAP'a bağış yapan ünlüler: İşte liste - Resim: 8

500.000 TL Bağış yapanlar

Ebru Gündeş – 500.000 TL

Somer Sivrioğlu – 500.000 TL

Genco Erkal – 500.000 TL

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MASAK kayıtlarında AHBAP'a bağış yapan ünlüler: İşte liste - Resim: 9

Halit Ergenç – 400.000 TL (iki ayrı işlem)

Hasan Can Kaya – 320.000 TL

Danla Bilic (Neslihan Damla Aktepe) – 250.000 TL

Can Yaman – 250.000 TL

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MASAK kayıtlarında AHBAP'a bağış yapan ünlüler: İşte liste - Resim: 10

200.000 TL Bağış yapanlar

Afra Saraçoğlu – 200.000 TL

Binnur Kaya – 200.000 TL

Beyazıt Öztürk – 200.000 TL

Aras Bulut İynemli – 200.000 TL

Kıvanç Tatlıtuğ – 200.000 TL

İbrahim Büyükak – 200.000 TL

Seray Kaya – 200.000 TL

Kerem Bürsin – 200.000 TL

Engin Akyürek – 200.000 TL

Serap Engin – 200.000 TL (işlem açıklamasında “Ferzan Özpetek” ifadesi yer alıyor.)

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MASAK kayıtlarında AHBAP'a bağış yapan ünlüler: İşte liste - Resim: 11

150.000 TL Bağış yapanlar

Melis Sezen – 150.000 TL

Leyla Hazal Atay – 150.000

TL İrem Derici – 150.000 TL

Gülse Birsel – 150.000 TL

Burak Deniz – 150.000 TL

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MASAK kayıtlarında AHBAP'a bağış yapan ünlüler: İşte liste - Resim: 12

100.000 TL Bağış yapanlar

Salih Bademci – 100.000 TL

Emir Ersoy – 100.000 TL

Gökhan Tepe – 100.000 TL

Sarp Apak – 100.000 TL

İbrahim Selim – 100.000 TL

Uraz Kaygılaroğlu – 100.000 TL

Elçin Sangu – 100.000 TL

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