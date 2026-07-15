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Kaynak: AA / DHA / İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanan olayda, masaj yaptırmak için gittiği salonda tuvalete giren Çine ilçesi Kırksakallar Mahallesi Muhtarı Sebahattin K. (55), uzun süre çıkmayınca çalışanlar tarafından hareketsiz halde bulundu.

TUVALETTEN UZUN SÜRE ÇIKMAYINCA FARK EDİLDİ

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1955. Sokak'ta bulunan bir iş merkezindeki masaj salonunda meydana geldi.

Masaj yaptırmak için salona gelen Sebahattin K., bir süre sonra tuvalete gitti. Uzun süre geri dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen çalışanlar kapıyı açarak içeri girdi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sebahattin K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Muhtarın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırılırken, ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.