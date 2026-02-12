Şanlıurfa'da Ahlak Büro Amirliği ekipleri 3 ay süren takibin ardından 13 masaj salonu ile 15 adrese operasyon düzenledi. Bazı masaj salonlarında kadınların zorla çalıştırıldığı ortaya çıktı. Baskında sırasında bazı kişilerin gizli bölmelerde saklandığı belirlendi. 58 kadın kurtarıldı.

31 şüpheli fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlamalarından gözaltına alındı. Operasyonda 106 bin 336 TL, 500 dolar, bir miktar altın, tabanca, 45 cep telefonu, kamera kayıt cihazı ve çok sayıda cinsel içerikli materyal ele geçirildi.

27 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mali incelemede yaklaşık 50 milyon TL tutarında suç geliri elde edildiği belirlendi. 31 şüpheliden 27’si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.