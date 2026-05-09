Milli sporcu Ebru Acer, grup müsabakalarında Güney Koreli rakibi Seo Yanghe’yi ve Hong Konglu rakibi Wong Pui Kei’yi 3-0’lık skorlarla mağlup etti. Yarı finalde Hong Konglıu Wong Ting Ting’i 3-1 yenen Ebru Acer, finalde ise yine Hong Konglu Ng Mui Wui’yi 3-0 mağlup etti ve altın madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, yaptığı açıklamada, "Milli Özel Sporcumuz Ebru Acer’i ve kıymetli antrenörümüzü yürekten tebrik ediyorum. Uluslararası arenada ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek bizlere büyük bir gurur yaşattılar" ifadelerini kullandı.

Milli Takım, 9-11 Mayıs tarihlerinde yine Slovenya’nın Lasko kentinde düzenlenecek olan ITTF World Para Future Turnuvası’nda mücadelelerine devam edecek.