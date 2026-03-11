Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



İstasyon Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Masa Tenisi Küçükler İl Birinciliği müsabakalarına Osmaneli Atatürk İlkokulu damga vurdu.

Heyecan dolu müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edilirken Osmaneli Atatürk İlkokulu hem kızlar hem de erkeklerde birinci olarak müsabakalara damga vurdu.

Öte yandan kızlarda Bozüyük Meliha Ercan Ortaokulu ikinci oldu.

Erkeklerde ise Gölpazarı Cengiz Topel Ortaokulu ikinci. Bozüyük Meliha Ercan Ortaokulu üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz." denildi.