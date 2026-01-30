Marvel Sinematik Evreni, 2026’da da hız kesmiyor. Stüdyo, hem gişe filmleri hem de Disney+ dizileriyle MCU’nun yeni dönemini büyütmeye devam edecek.

Özellikle Spider-Man: Brand New Day ve Avengers: Doomsday gibi yapımlar, yılın en çok beklenen projeleri arasında gösteriliyor.

2026’DA KESİNLEŞEN EN BÜYÜK MARVEL FİLMLERİ

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY

Marvel ve Sony ortak yapımı olan yeni Spider-Man filmi, 31 Temmuz 2026 tarihinde vizyona girecek. Film, Peter Parker’ın hayatında yeni bir dönemi başlatacak.

AVENGERS: DOOMSDAY

MCU’nun yeni Avengers filmi ise 18 Aralık 2026 tarihinde çıkacak. Yapımın Russo Kardeşler tarafından yönetileceği belirtiliyor.

DISNEY+ CEPHESİNDE DİKKAT ÇEKEN DİZİLER

DAREDEVIL: BORN AGAIN (2. SEZON)

Marvel’ın en sert atmosferli işlerinden biri olan Daredevil, 2026’da yeni sezonuyla geri dönüyor.

VISION QUEST

WandaVision evreninden çıkan Vision odaklı dizinin de 2026’da yayınlanması planlanıyor.

WONDER MAN

Marvel’ın yeni karakterlerinden Wonder Man dizisi de Phase 6 projeleri arasında yer alıyor.

PEKİ LİSTEDE GEÇEN DİĞER PROJELER?

Hayranlar arasında konuşulan bazı yapımlar (Armor Wars, Blade, Shang-Chi 2, X-Men, Nova gibi) Marvel’ın uzun vadeli planlarında yer alsa da, bunların bir kısmı için henüz net çıkış tarihi açıklanmış değil.

MARVEL 2026’DA NEYE HAZIRLANIYOR?

Marvel’ın takvimi, Phase 6’nın en yoğun dönemlerinden birine işaret ediyor. Yeni Avengers filmiyle birlikte MCU’nun ana hikâyesi yeniden şekillenirken, Spider-Man ve Disney+ dizileri bu süreci destekleyecek.

Kısacası 2026, Marvel izleyicileri için yine “boş hafta yok” yılı olacak gibi görünüyor.