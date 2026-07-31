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Marvel Studios'un mart ayında ikinci sezon onayı verdiği Wonder Man, Disney+ tarafından iptal edildi. Sektör kaynaklarına göre yeni sezon için planlanan senarist ekibi dağıtılırken, hazırlık süreci de tamamen durduruldu.

Kararın, dizinin ilk sezonunun yayımlanmasının ardından kısa süre içinde alınması dikkat çekti. Daha önce ikinci sezonun resmen duyurulmasına rağmen yeni sezon için herhangi bir senarist odası kurulmadığı, projede görev alan yazarların ise farklı yapımlara yönlendirildiği aktarıldı.

Üstelik bu gelişme, dizinin yaratıcılarından Destin Daniel Cretton'ın kısa süre önce yaptığı açıklamalarla da çelişti. Cretton, yaklaşık 10 gün önce verdiği röportajda çekimlerin bu yıl başlamasını umut ettiğini söylemişti.

KARAKTERLER MCU'DA YAŞAMAYA DEVAM EDEBİLİR

Variety'nin haberine göre dizi iptal edilse de Simon Williams ve Trevor Slattery başta olmak üzere bazı karakterlerin Marvel Sinematik Evreni'ndeki yolculuğu sona ermeyebilir. Söz konusu karakterlerin ilerleyen dönemde farklı MCU projelerinde yeniden izleyici karşısına çıkabileceği ifade edildi.

ELEŞTİRMENLERDEN TAM NOT ALDI

Destin Daniel Cretton ve Andrew Guest imzasını taşıyan dizide başrolleri Yahya Abdul-Mateen II ile Ben Kingsley paylaştı. Kadroda ayrıca X Mayo, Demetrius Grosse, Zlatko Burić, Arian Moayed ve Olivia Thirlby de yer aldı.

Hollywood'da tutunmaya çalışan Simon Williams'ın hikâyesini konu alan yapım, eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı. İlk sezon, Rotten Tomatoes'ta yüzde 91 eleştirmen puanına ulaştı.

Başrol oyuncusu Yahya Abdul-Mateen II ise performansıyla Emmy'de Komedi Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi. Böylece oyuncu, hem Marvel hem de DC projeleriyle Emmy adaylığı alan ilk canlı aksiyon oyuncusu unvanını elde etti.

İZLENME RAKAMLARI BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Eleştirmenlerden övgü alan Wonder Man, izlenme performansında ise aynı başarıyı yakalayamadı. Disney resmi izlenme verilerini paylaşmazken, Nielsen verilerine göre dizi dijital yayın platformları listesinde yalnızca bir hafta ilk 10'da yer alabildi.

Marvel Studios'un Disney+ için hazırladığı canlı aksiyon dizilerinin büyük bölümü tek sezonluk olarak planlanırken, şu ana kadar ikinci sezona ulaşabilen yapımlar arasında yalnızca Loki ve Daredevil: Born Again bulunuyor.