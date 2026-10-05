2026 yılı sonunda izleyiciyle buluşacak olan "Avengers: Doomsday" filminin ardından 2027 yılında vizyona girmesi planlanan yapım, prodüksiyon sürecinde yaşanan gecikmeler nedeniyle takvim güncellemesiyle karşı karşıya kaldı.

Çekimlerine Eylül ayında başlanması öngörülen projenin sete çıkamaması ve prodüksiyon başlangıcının Ocak ayına sarkması, belirlenen yayın tarihini imkânsız hale getiriyor. Sektör kaynakları ve stüdyo içinden sızan bilgiler, filmin nihai vizyon tarihinin 2028 yılına kaydırılacağını gösteriyor. Stüdyo henüz resmi bir duyuru yapmamış olsa da prodüksiyon takvimindeki bu aksama ertelemeyi kaçınılmaz kılıyor.

"Avengers: Endgame" sonrasında işlenen tüm hikaye çizgilerini tek bir noktada bağlaması hedeflenen "Avengers: Secret Wars", evren için kritik bir dönüm noktası taşıyor. Yapım, tüm zaman çizgilerini birleştirerek yeni bir dönem başlatmayı hedeflerken, Marvel Studios Başkanı Kevin Feige sürecin sıfırdan bir reboot değil, evrensel bir sıfırlama (reset) olacağını vurguluyor.