İlk kez 2000 yılında sinemaseverlerle buluşan ve sinematik çizgi roman uyarlamalarının öncüsü olan seri, yaklaşık 28 yıllık serüvenin ardından yepyeni bir kadro ve hikaye anlayışıyla yeniden başlatılıyor. Son dönemdeki Marvel Sinematik Evreni projeleriyle izleyiciye göz kırpan ve Deadpool & Wolverine yapımıyla nabız yoklayan stüdyo, 5 Mayıs 2028 tarihinde vizyona girmesi planlanan yeni film için oyuncu kadrosunu netleştirmeye başladı.

Yapımın merakla beklenen başrollerinde önemli isimler öne çıkıyor. Daha önce Stranger Things dizisindeki performansıyla takdir toplayan Sadie Sink ikonik Jean Grey karakterini canlandırırken, Samara Weaving ise Emma Frost rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Kulislerde uzun süredir konuşulan oyuncu seçimleri de netleşti. Cyclops karakteri Kit Connor’a emanet edilirken, serinin en kritik figürlerinden Profesör X rolünü Christopher Abbott üstlenecek. Kadronun diğer dikkat çeken isimleri arasında Rogue rolüyle Inde Navarrette ve Storm karakteriyle Maya Boyd yer alıyor. Marvel'ın Fantastic Four projesindeki Mr. Fantastic teklifini geri çeviren Adam Driver ise evrene ana kötü karakterlerden Mister Sinister (Nathaniel Essex) olarak dahil olmayı kabul etti. Mystique ve Beast karakterlerini kimin canlandıracağı ise henüz gizemini koruyor.

Yeni sinematik evren tasarımında Wolverine karakteri bir süre ana odak noktası olmayacak. Marvel yönetimi, Hugh Jackman ile özdeşleşen bu ikonik karakterin yarattığı etkiyi dinlendirmek ve yeni serinin tek bir figürün gölgesinde kalmasını engellemek amacıyla yeni bir oyuncu seçimi için acele etmeyecek. Bu süreçte Hugh Jackman’ın canlandırdığı varyantların veya farklı paralel evrenlerden gelen alternatif Wolverine figürlerinin yan projelerde boy göstermeye devam etmesi bekleniyor.