Şirketin Stan Lee Universe ile gerçekleştirdiği ortaklık kapsamında, efsanevi çizgi roman yazarının yapay zekâ destekli ses modeli kullanıcıların erişimine açıldı. Bununla birlikte Stan Lee'nin dijital görüntüsü de çeşitli içerik üretim araçlarına entegre edilecek.

2018 yılında hayatını kaybeden Stan Lee, Marvel tarihinin en etkili figürlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yeni girişim sayesinde hayranlar, Lee'nin yeniden oluşturulan sesini dinleyebilecek ve belirli projelerde dijital avatarıyla karşılaşabilecek.

STAN LEE'NİN SESİ 'ICONİC VOİCES' KATALOĞUNDA

ElevenLabs tarafından geliştirilen ses modeli, Stan Lee'nin profesyonel ses kayıtlarından yararlanılarak oluşturuldu. Şirket, modelin Lee'nin kendine özgü tonunu, anlatım biçimini ve karakteristik konuşma tarzını mümkün olduğunca yansıtmayı amaçladığını belirtiyor.

Ayrıca bu ses modeli, Eleven Reader uygulamasında da kullanılabilecek. Kullanıcılar, farklı metinleri Stan Lee'nin yapay zekâ ile yeniden oluşturulan sesiyle dinleme fırsatı yakalayacak.

DİJİTAL GÖRÜNTÜSÜ İÇERİK ÜRETİM ARAÇLARINA ENTEGRE EDİLECEK

Proje yalnızca ses teknolojileriyle sınırlı değil. ElevenLabs, Stan Lee'nin dijital görüntüsünün de platformdaki içerik üretim araçlarına dahil edileceğini açıkladı. Bu sayede kullanıcılar, belirli kullanım koşulları doğrultusunda Stan Lee temalı görseller ve kısa cameo videoları oluşturabilecek. Ticari amaçlı kullanımlar ise lisans süreçlerine bağlı olacak.

STAN LEE KİTAP SESLENDİRMELERİYLE DE KARŞIMIZA ÇIKACAK

Duyurunun dikkat çeken bir diğer ayağı ise "Stan Lee Book Club" projesi oldu. Program kapsamında kamu malı statüsündeki klasik eserler, Stan Lee'nin yapay zekâ ile üretilen sesiyle seslendirilecek.

Serinin ilk kitabı olarak Robert Louis Stevenson'ın klasik macera romanı Treasure Island seçildi. ElevenLabs, önümüzdeki bir yıl boyunca her ay yeni bir eserin Stan Lee'nin dijital sesiyle yayımlanacağını açıkladı.