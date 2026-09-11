Marvel evreninde Punisher rüzgarı esmeye devam ediyor. Mayıs ayında yayınlanan bir saatlik "The Punisher: One Last Kill" TV filminin ve Temmuz ayında vizyona giren "Spider-Man: Brand New Day" yapımının ardından karakterin geleceğine dair heyecan uyandıran yeni detaylar ortaya çıktı. Gelen son bilgiler, stüdyonun ikonik karakter için şimdiden düğmeye bastığını gösteriyor.

DİZİ YA DA FİLM FORMATI GÜNDEMDE

Sektörün içerisinden aktardığı sızıntılarla tanınan Daniel Richtman'ın paylaştığı detaylara göre Marvel, The Punisher: One Last Kill projesinin devamı için kolları sıvadı. Hazırlanan yapımın sinema filmi mi yoksa televizyon dizisi mi olacağı henüz netleşmedi. Ancak beyaz perdede One Last Kill seviyesindeki sert ve kanlı tonu korumanın zorluğu nedeniyle projenin bir dizi formatında hayata geçirilmesi daha güçlü bir olasılık olarak değerlendiriliyor.

ÇİZGİ ROMAN UYARLAMASI VE BEKLENTİLER

Çizgi roman dünyasındaki "Welcome Back, Frank" serisini ekrana taşıyan The Punisher: One Last Kill; Ma Gnucci’nin, ailesini yok eden Punisher’dan intikam alma mücadelesini ve peşine taktığı mafya ile polis ağını konu alıyordu. Olası devam projesinde farklı bir hikaye çizgisi takip edilecek olsa da ilk yapımın yakaladığı karanlık ve sert atmosferin yeni projeye de birebir yansıtılması bekleniyor.