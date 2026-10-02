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Marvel Cinematic Universe (MCU) televizyon tarafındaki projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. WandaVision dizisinde yaşanan olayların ardından akıbeti belirsizliğini koruyan Vision karakterinin kişisel yolculuğunu merkeze alacak olan VisionQuest için geri sayım başladı. Disney, 14 Ekim tarihinde gösterime girecek dizi için yeni bir tanıtım fragmanı paylaştı.

VISION'IN YARIM KALAN HİKÂYESİ TAMAMLANIYOR

Avengers: Infinity War filminde Thanos tarafından hayatını kaybeden Vision, WandaVision serisinde zihni ve beyaz renkli robotik bedeniyle yeniden yapılandırılmıştı. Geçmişine dair hafızasını geri kazandıktan sonra ortadan kaybolan karakterin yeni rotası ve kimlik arayışı VisionQuest ile ekranlara taşınacak.

GÜÇLÜ KADRO VE MATALAS İMZASI

Terry Matalas'ın (Star Trek: Picard, 12 Monkeys) şovmenliğini üstlendiği yapımda Paul Bettany yeniden başrolde yer alıyor. Oyuncu kadrosunda Todd Stashwick, James D’Arcy, Faran Tahir, Orla Brady ve Diane Morgan gibi isimler bulunuyor. Ayrıca Ultron karakterini seslendiren James Spader'ın da projeye geri dönmesi dikkat çekiyor.